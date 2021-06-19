陳瀅、簡淑兒、樂瞳和黃建東今日在尖沙嘴出席店舖開幕，張寶兒擔任司儀。早前盛傳被環星唱片太子爺張子丰（Fred）力追陳瀅，成為新「兵」，不過陳瀅極力否認：「一千個唔係，一萬個唔係！我哋係識咗好多年嘅朋友。」她又主動提及報道描述她當時將自己的隨身物品放入張子丰的背囊，她解釋這些隨身物品是何雁詩所擁有，「嗰件係何雁詩嘅風褸，嗰日我只係經過，我say個Hi就走咗，所以我覺得好冤枉，我先係何雁詩個兵，要還我清白，Thank You。」

談及張子丰不開心被指是「運輸兵」，問她會否𠱁返對方？陳瀅笑說：「我先係個兵喎，冇所謂啦！」問到現時有沒有追求者？陳瀅指近排忙於拍劇，早前試過兩日「通頂」，以前機不離手的她，可以一星期沒看過電話短訊。

張寶兒打算再入市

另外，對於有指張寶兒父母早前以近半億元沽出跑馬地禮頓山豪宅，19年賬面賺3,700萬元，她表示不知道父母賺了多少。笑問她現時是否多了零用錢？她說：「冇呀，自從我出嚟做嘢都冇拎零用錢，但我會畀屋企人少少家用，呢啲純粹係心意。」她指父母一直教她投資之道，買磚頭最保值，小時候的親子活動就是睇樓，所以她現時除有一間屋自住外，亦希望買多間收租。

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