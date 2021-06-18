串流平台Netflix近年積極開拓日本市場，原創劇《全裸監督》與《今際之國的有栖》成績彪炳，近日大熱動畫《咒術迴戰》上架後更成功引起話題，並登上Netflix香港最熱門點播排行榜冠軍，而備受注目的漫畫改編新劇《幽遊白書》，近日在山口縣下鄉秘密開鏡，吸引大批市民在拍攝現場一帶圍觀，令一直保密的演員名單率先流出。

一度中斷拍攝

漫畫家冨樫義博創作的90年代大熱動漫《幽遊白書》至今仍深受歡迎，Netflix去年12月宣佈把該作開拍成真人版劇集，與《今際之國的有栖》的製作公司Robot聯手炮製，惟選角方面一直大賣關子，令粉絲更加在選角上議論紛紛。原來該劇已悄悄在下鄉開拍，有目擊者在twitter上指《幽遊白書》劇組，上星期在下關車站旁的廢棄商店街拍攝，永野芽郁、新田真劍佑、北村匠海、橫濱流星、志尊淳均有現身，當消息傳開後，大批學生衝到現場，導致拍攝一度要被迫中斷。

工作接踵而至

其實，日媒早前已爆料指23歲男星北村匠海已爭贏主角幽助一角，又盛傳志尊淳、本鄉奏多分別飾演藏馬和飛影。今次再爆出加入21歲的新一代女神永野芽郁，雖然暫時未知她飾演女主角牡丹還是螢子，但原著漫畫的粉絲已雀躍萬分，紛紛指單是撮合一班新生代演員合作已令人期待。而永野主演的新片《地獄之花園》正在日本上畫，她孖戶田惠梨香合演的新劇《秘密內幕：戰鬥吧！女警》亦將於下月開播，相信屆時永野的人氣將進一步提升。

另外，有人提到新田真劍佑早前已飛往美國為真人版電影《One Piece》（海賊王）開工，質疑網民是否「點錯相」，又估計他或扮演戲份較小的角色。有網民又指橫濱流星扮演「妖狐」藏馬也相當適合，也有不少人猜測桑原究竟會由哪位男星飾演。

此外，目前在日本勁收36.6億日圓（約2.6億港元）的真人版電影《浪客劍心 最終章 The Final》，昨日起於香港Netflix上架，立即打進本地熱門排名前十名。