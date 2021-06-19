ViuTV舉行的真人騷《全民造星》先後舉行了3季，參與首季比賽出身的MIRROR及ERROR現為港星風頭躉，去年舉行的《造星III》更成功引起話題，令不少現役歌手有其他展現才能的機會。去年底已盛傳將舉辦《造星IV》，消息終在昨晚落實，並將於後日（21日）起接受報名。今次的焦點是：公開招募女團成員，呢舖真係「機會嚟喇！飛雲！」

在昨晚公開的宣傳片中，MIRROR的人氣成員姜濤、陳卓賢（Ian）及正、副隊長楊樂文（Lokman）及江𤒹生（Anson Kong）都有份開聲，而Lokman同AK更明言今次是「全女班」、「選女團」，而平日少有大反應的Ian更興奮地表示：「Yeah，花姐有排你忙喇！」而身為《造星》系列監製兼MIRROR經理人的黃慧君（花姐）亦有開金口叫大家參加：「《全民造星IV》點都要開㗎啦！有本事嚟報名！」氣勢依然。

網民對《造星IV》終有消息感興奮，在網上討論區，有人指期待組成的女團，亦一早覺得應該要培育女藝人，亦有人認為今次開宗明義搞女團，與ViuTV較少有自家女藝人有關。另有網民笑言：「勾心鬥角，正！」似乎「預視」到班女參加賽者會有不少是非。

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