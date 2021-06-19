憑電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅的台灣男星柯震東，昨日趁着自己30歲生日，凌晨在社交平台開直播因一時感觸，忍不住在鏡頭前落淚。想不到他晚上再開直播，還不斷邀請好友加入，輪流做嘉賓，最受矚目的是2014年與他一起因吸大麻被捕的房祖名，他們一起為涉毒事件致歉：「我們要認真跟大家道歉，我們會一起變得更好！」

網民發現房祖名蹤影

柯震東昨晚9時45分起在IG開直播，先後邀請好兄弟陳柏霖、藝人黃立成、KID、曾獲第30屆金曲獎最佳新人獎的台灣唱作人ØZI等20位藝人等輪流online與他一起直播，觀看人數一度逾9萬人！柯震東邊飲邊直播，後期更帶醉意，其經理人一直坐在他附近，安排直播的嘉賓，不時寫紙仔提醒柯震東注意事項，及提醒他不要飲酒飲得太快。

房祖名首次「現身」由網民提醒，當時的嘉賓是黃立成，當他們看到網民的提醒JC（房祖名）在線上後柯震東假裝笑罵：「JC，FxxK！」換了幾位藝人後，陳柏霖於接近午夜12時現身，陳柏霖指自己是第一次直播，他們提到已久未約飲酒，帶醉的柯震東更與陳柏霖開始「轉台」講英文，然後又提到兩人的作品分別入圍富川奇幻影展：「本來可以一起去韓國的。」

陳柏霖緣慳一面

接着柯震東問陳柏霖：「我可以約個兄弟，我們的兄弟，但有點『尷尬』的兄弟。你可以嗎？我是無所謂。」陳柏霖說可以啊，但過了一會，陳柏霖跟柯震東再乾一杯就offline。

此時剛好搭正12點，柯震東邀得房祖名online聯播，房祖名也稱自己是首次直播，柯震東與房祖名一起換上咪高峰圖案的濾鏡，他們更搞笑稱像在開記者會。雖然柯震東帶醉，但他仍認真地跟房祖名說：「我們要認真跟大家說，我們會一起變得更好！」房祖名也語重心長說，以前柯震東暴紅，大家會妒忌他，但現在他透過直播表達真實自己，又有更多人妒忌他能「做自己」，他對柯震東說：「你知道嗎，你比我還能更做自己！」並要他繼續以直播等形式跟fans交流互動。

柯震東向房祖名說：「我們一起跟大家道歉，我們犯法了。」房祖名認同：「對，我們做了不好的示範，我們要做更好的事情給大家。」柯震東說：「如果沒有這個直播平台，你們看不到JC（房祖名）的狀態，大家會覺得JC好像是富二代啊，家裏有錢啊有的沒的，但其實，房祖名也會受傷的，跟我一樣。」房祖名說：「要扛住嘛，每個家裏，都有他自己的麻煩。」然後兩人說會互相支持對方。接着，房祖名說認為只有「房東」太寡，所以柯震東再邀請ØZI加入。

黃立成幫口求放過

ØZI一online便說：「我剛看你們道歉記者會，我就覺得你爆掉（喝醉）了。」黃立成也被邀上，他對好友「房東」2人笑說：「你們2個在聊甚麼？」講完說那件事在加州早就合法，意指大麻，還一連串說：「那些罵凱凱（柯震東）的都XXX，那麼小的事，多久的事，還在罵凱凱有甚麼好罵的。做錯一個事，7年前，大家都會做錯事嘛，還在罵，這個東西在國外都合法了。」黃立成講完一大段，說怕自己會再說錯話害到他們，於是便offline了。後來房東再為涉毒事件道歉，接着，黃立成再度online，請外界別再亂鬧柯震東，惟柯震東此時似乎已喝醉，離開鏡頭前，過了一會，換上柯震東的經理人向網民稱直播完結。

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