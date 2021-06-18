ViuTV《調教你MIRROR》今晚播出的一集，可說是過去數集其中一個轉捩點，亦是整個camp其中一個高潮。梁祖堯在今集安排了一個自我認知課堂給MIRROR 12子，結果眾人重拾久違的擁抱，化解彼此的芥蒂，令眾人釋懷。

其中一個環節，是12子在一個課室中，與其他成員相擁，同時要望實對方雙眼，此時，隊中較眼淺的Anson Lo（盧瀚霆）、Frankie（陳瑞輝）、AK（江𤒹生）及姜濤已開始流淚，之後到Ian（陳卓賢），Jer（柳應廷）坦言過往和隊友有不少誤會，而AK在攬實Jer時，亦細聲向他說了句「Sorry」，原來二人自年初叱咤頒獎禮後，彼此一直有心病，但一直逃避對方，不敢面對，因此心結未有機會化開。Jer說：「原來有好多寬恕，喺擁抱個時出現咗，大家都放下心中芥蒂。只要望實對方，就會反問自己係咪真係憎恨對方，其實發覺愛對方多於憎他。」

Jer一邊流淚一邊道出和AK在叱咤頒獎禮期間的誤會。「我哋係同年新人出歌，去到年尾派成績表，明白佢攞唔到獎會好失落，而我攞獎，叱咤係我由細睇到大，咁我應該開心，但我唔開心，因為我care我呢個兄弟，當時我哋隊有3位新人，我同Anson Lo攞獎，但落台嗰陣，我同Lo講我哋應該攞呢個獎，係咪應該要開心，我唔想因為呢個獎，唔想再有競爭，令到大家出現矛盾。」

至於AK亦真情流露地說：「我係呢個隊入面嘅副隊長，但我冇好好幫阿Man（楊樂文），冇好好照顧晒每個人，好內疚，喺第一個exercise（認知訓練）時，我衷心同阿Lo、Jer講對唔住，有時我好任性，有時更有啲橫蠻無理，我知大家好錫我，Edan（呂爵安）你以前《造星》時成日坐我架車，嗰時每句都係真心說話，但你有幾耐冇跟我車坐返屋企？幾耐冇傾偈？我好堅決咁想為佢哋改變，為自己改變，亦會好好保護你哋，保護MIRROR。」過程中Ger和AK同樣泣不成聲，令人相當心痛。最後Jer、AK及Anson Lo最後互相擁抱解心結。

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