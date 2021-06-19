曾志豪與拍檔貴花田（陳寶玲）昨日被港台即時解僱，原本主持的節目《瘋Show快活人》，下周一起換新班底由梁繼璋、李麗蕊和馬小強主持。曾志豪卻質疑港台選人，疑暗指梁繼璋於2003年透過第二輪自願退休計劃離職，並獲發一筆過退休金加自願退休計劃補償金，但其後他一度重回港台以非公務員合約形式任主持而引來非議。

對於離職D100回歸港台，即惹來不少揣測，加上現時港台也正值多事之秋，梁繼璋今日回覆《蘋果》表示：「《瘋show快活人》是我多年前和Sara（李麗蕊）一起創立，等如是我的孩子。就算外面風吹雨打，如果他需要我回去照顧，我是沒有半點猶豫的。至於人事上的安排，實非我可以控制的範圍，我只是接受邀請擔任節目主持而已，既沒有、亦無權參與任何決定。」至於沒有舊拍檔貴花田的《瘋Show快活人》，梁繼璋續說：「讓時間找出答案吧！」不過問到曾志豪質疑港台選人一事，矛頭似直指他？梁繼璋則回應指：「其他請由香港電台回答。」

而梁繼璋原本在D100 Radio主持《D100上綱上線》，他昨日在節目內向聽眾說再見，至於另一個節目《一個人》就停播。有份主持《D100上綱上線》的黃冠斌行動非常迅速，今日即在Facebook貼出全新主持組合的新照，並表示：「有人辭官歸故里。有人漏夜趕科場。沒有正常不正常。惟一不變是立場。6月21。D100。到時見。」有網民即留言：「如果條片所講嘅嘢係真嘅話，某君仲係忘恩負義，雖然中間有互惠互利嘅關係，但佢要記得邊個喺佢落難嘅時候收留佢。」

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