BL熱潮從日本蔓延到亞洲各地，獲fans推崇的人氣動漫《愛情可以分割嗎？》，曾登上是日本宙出版社指標的《這本BL真厲害！》 的原作小說的第一位，該作的動畫電影已安排在香港上映，為兩位主角配音的阿部敦和川原慶久，近日分別錄製了影片，向香港觀眾問好之餘，亦分享了錄製本作時的感受。

聲演國江田計的阿部敦表示：「這次聲演的角色是一名電視主播，所以在劇中也要突出及強調他咬字清晰的特點，真是一個會讓聲優流淚的角色。」而聲演都築潮的川原慶久則代表角色大讚國江田計，他說：「演出都築潮這個角色的最大感想就是，無論是哪個國江田計都真的很可愛！」

《愛情可以分割嗎？》以電視局台爲舞台，是講述人氣主播國江田計與動畫作家都築潮的戀愛故事。既年輕又受歡迎的電視主播國江田計，人前人後落差非常大。表面上是被譽為「王子」的完美package，私底下卻具有暗黑一面。某天，他與一位男子相撞，此男就是他曾經透過採訪認識的影像作家都築潮。幸好國江田計穿着破舊運動服、戴上口罩，都築沒有發現他就是這位知名主播。阿計在情急之下，報出假名「尾張」，並且必須以「尾張」的身份協助負傷的都築工作。

雖然這段夥伴關係起初並非出於自願，但是阿計以尾張的身份與阿潮相處時，意識到唯獨在阿潮面前，他不用偽裝自己。另一方面，阿潮對於採訪時碰面的國江田計主播抱有好感，發展出奇妙「三角關係」。

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