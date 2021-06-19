憑ViuTV真人騷《ERROR自肥企画》爆紅的Agent.L（曹梓沖），最近紅到夥拍ERROR、古天樂拍廣告。人紅自然忙，上月生日的Agent.L到今月才跟拍拖11年的女友呂珮琳（Elsie）去酒店staycation補祝生日。

除了過二人世界外，Agent.L與Elsie原來亦有拍片解答網民問題，Agent.L在片中透露與Elsie的相識經過，他指11年前會考時跟與表弟去溫書時遇到Elsie，不過當時就對她沒有感覺，反而是朋友想追她，後來因在聚會中看到Elsie獨自在沙灘上漫步，之後就突然覺得很想保護她，所以就決定追她。而Elsie聽罷後就得戚地表示：「總之就係佢追我。」

異地戀需要信任

之後身為演員的Elsie又提到做幕後的男友現時比自己紅，更笑指當初男友希望IG有2,000個followers，自己還打算「幫吓手」，誰知Agent.L竟然「“馮”一聲」接近5萬fans，不過Agent.L就表示「唔敢飄」，也謂會莫忘初心。

他們又提到兩人工作都比較忙，所以見面時間不多，故會很珍惜相處時間。對於有網民問到兩人異地戀秘訣時，Elsie指拍拖4個月後Agent.L就去了澳洲留學，而且一走就是年半：「好朋友成日都話『你唔好搞網戀啦！』成日都話我係神交，叫我唔好搞咁多嘢，所以我覺得Long D嘅秘訣係要有自己schedule。」至於Agent.L則謂總數6年的異地戀時間，其中有一件好重要的事，就是信任：「你唔相信、一有猜測、懷疑，就無㗎啦。異地戀，身邊好多人都有說話畀你聽，我覺得最緊要係堅持，我（當時）淨係想同Elsie拍拖先維持到，係信念問題。」

Agent.L之後在片中又大爆Elsie「出名難頂」，搞到她聽罷即黑面反問：「我點樣難頂？」但Agent.L就以笑帶過，輕鬆地化解了幾乎發生的災難。到兩人講到婚姻問題時，Agent.L雖然指自己最缺乏的是金錢，但他卻非常有信心地話：「我覺得唔遠嘅，好快，我都好期待結婚嗰日上台喺咁多人親朋戚友面前講聲『secured，結婚secured！』」不過就被Elsie反對說：「可唔可以唔好呀，好核突呀！」

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