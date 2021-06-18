港姐楊洛婷和樂隊Dear Jane主音、老公黃天翱（Tim）於2018年貼出帶着女兒黃子霏（Tanya）收豪宅鎖匙的相片，事後爆出Tim背後有「富爸爸」資助。原來，Tim的爹哋黃國輝是資深電影人，初出道時被行內長輩稱呼「輝哥個仔」，不過他在音樂上作出的努力，現在是輝哥被介紹為「阿Tim個老竇」，稱呼逆轉，足見證Tim的演藝成績。

Tim強調沒有爸爸的支持，自己未必行出今日成績。那要多謝「富爸爸」嗎？Tim點頭，他表示爸爸不但曾在經濟上泵水，還樂於把自己豐富的人生經驗做Tim的明燈，令他不用走冤枉路。輝哥指Tim小時候性格內向，甚麼都會禮讓別人，曾擔心他長大後不會保護自己，自幼較寵愛他，買給兒子的玩具亦多不勝數；除了物質不缺，作為廿四孝爹哋的輝哥也會花時間陪伴，「最幸運係我份工唔使朝九晚五，忙一段時間，又會有一段時間休息，可以有好多時間陪仔女，我享受同佢哋一齊做功課，一齊去買餸，全部係快樂回憶。」

父子說話不多，Tim童年時會每日寫一封信給爸爸，分享生活瑣事，輝哥說：「佢唔識寫嘅字就畫公仔表達，我覺得過程中，兩父子溝通得好好。」及至Tim到夏威夷升大學，輝哥親自陪伴飛到當地搞入學手續，這也是Tim第一次離家，輝哥擔心他不會自己照顧起居，臨別不忘在Tim的寓所貼滿memo。童年志願要做汽車工程師的Tim，大學加入敲擊樂團後卻突然迷上玩音樂，回港還組band闖樂壇追夢。

初入行家人接濟

輝哥又是無限支持，Tim回想做新人捱過的辛酸，「一定要屋企人support，最初夾band人工得兩、三千蚊一個月，當然唔夠錢養家，要靠家人，爹哋一直好支持，經濟上幫忙，起碼我出去同朋友飲杯咖啡都唔怕冇錢。」Tim指爸爸並沒有給他任碌的附屬卡，反而是現金。輝哥從來沒想過要孩子在成長過程中吃苦，「我以過來人嚟講，小朋友成長中，首先必要好好保護佢哋，其次係引導佢哋，畀佢哋無限嘅愛，父母能力上可以畀到，都要畀佢哋最好。我唔同意有啲人要小朋友吃苦，要佢哋捱，其實應該畀佢哋開心做自己，佢哋覺得點樣係最快樂，就畀佢哋咁樣生活。」輝哥也不打罵子女，「從來唔會要佢哋必須做啲乜嘢，又或唔准做呢個，唔准做嗰個，只會從旁指引，我唔贊成綑綁式限制，要畀佢哋自己思考，但當然要有基本嘅紀律。記得有次同Tim去打網球，佢輸咗畀我就發脾氣，我話『爸爸打咗30幾年，你只係打咗幾年，點會夠我打』，佢話以後都唔打，我就後悔講咗嗰句說話令佢沮喪，所以自從嗰次後，佢喜歡做乜嘢我都支持佢。」

Tim初出道，輝哥就給兒子打氣：「佢當日返香港話要夾band，我問過佢點解要夾band？我話夾得就要贏，冇得輸，輸咗就乜嘢都冇。」Dear Jane出道時發展停滯不前，成員間有討論過改風格，輝哥就出「錦囊」：「我話唔可以改，我聽過Quincy Jones（美國金牌音樂人）講過一句說話，如果你唔能夠堅持自己嘅風格，而去做一啲大眾化嘅音樂，你一旦跌入大海時就唔會搵到你。如果人哋要聽粵語流行曲，你模仿張學友，佢不如去聽張學友，去聽陳奕迅，佢唔會去聽Dear Jane，你模仿得，就算比人哋更好，都係模仿，一定要保持Dear Jane嘅style、Tim嘅風格，咁先可以持久。嗰段時間佢哋有迷惘，我話一轉就會輸晒！」就是這份鼓勵，Tim堅持建立自己風格。

輝哥直認是兒子的忠粉，「我亦同佢講過，無論佢開3個人嘅演唱會，又或者係3萬人嘅演唱會，我都會喺度。記得佢哋紅館開騷，我入後台，睇到佢一個人化好妝坐喺度，我好少見佢咁安靜，我問佢準備好未，佢答我『我喺台上時就準備好』，我覺得佢呢句說話好似老竇，我哋好少空槍上陣，常常都準備好自己。結果3個鐘頭演出係『zero mistake』，佢同台下幾萬人一齊唱，我真係proud of個仔。」Tim聽到這裏即說：「爸爸台下睇到zero mistake，我喺台上有多少錯，我知道嘅！」

光頭爺哨牙爸

兩父子間冇隔膜冇代溝，平日見面閒話家常，一切心照不宣。這次父子對談訪問，卻難得盡訴心中情，「好多嘢我以前冇聽過，今日聽到，我係開心嘅。」Tim直言爸爸非常了解他，「爹哋好似乜都知，佢有時會主動問我近況，畀好多建議，唔使刻意『戳』我先講，就知道晒！」Tim結婚生女，如何愛家庭愛妻女都受父親啟發，「我爸爸很好，佢有威嚴，但亦好善良，我發覺而家我對家庭同做人處事到想法，到一啲小動作，竟越來越似爹哋，真係基因嚟，原來係有遺傳！爹哋嘅支持，令我成長更加精采。」輝哥則相信教學相長，「我喺子女身上都學咗好多嘢，回想當年生咗Tim，我人生第一次做爸爸，都係乜都唔識，慢慢好多嘢就自然學到，孩子生命力好強，我都係喺子女身上學到如何做一個好爸爸。」Tim好奇問輝哥覺得他的表現？輝哥說：「佢乖仔，係good man同good father，連埋做歌手，樣樣都做到120分。」

為了讓兩位爸爸有個難忘父親節，挺着巨肚的楊洛婷仍與3歲多囡囡Tanya炮製驚喜，Tanya除親手用朱古力醬、水果和糖粉等裝飾芝士蛋糕，又送上拼圖卡給爺爺和爸爸，最令Tim和輝哥冧爆當然是Tanya的， kiss。輝哥看着孫女遞上的拼圖卡忍俊不禁：「點解我似一個炸雞老人㗎？點解爺爺光頭㗎？爹哋哨牙嘅？」Tanya頓時被爺爺考起，Tim和輝哥事後大啖吃着Tanya整的蛋糕，滋味無窮，三代同堂好溫馨。輝哥謂從小父子見面必會擁抱，Tim也在訪問後給爸爸一個， hug，這緊緊擁抱猶勝千言萬語。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）