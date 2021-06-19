古巨基太太Lorraine（陳英雪）於2019年底在美國誕下麟兒，取名古晉匡（Kuson），榮升人父的基仔一直閉關湊仔，久未公開露面，昨晚終於出山接受關心妍、張美妮及孫慧雪主持的YouTube節目《靚媽圍爐》訪問，暢談育兒經，他笑說現已成為湊仔高手，餵奶掃風一流，比太太更厲害。

放下工作年半專心湊仔，基仔自嘲樣殘兼有黑眼圈，不過殘得來開心，體力透支，但心靈得到提升，以前遇上煩事，可能會心情低落，現在只要看一眼囝囝，所有煩心事都會消散。他指目前一歲幾的Kuson，似有半夜夢遊習慣，所以至今他與太太都會輪班通宵守候：「發現佢夜晚瞓瞓吓，會矇矇鬆鬆咁坐喺度，或者會爬起身企喺床，真係唔係好放心，輪流通宵更睇住照顧佢。」

基仔表示不想錯過兒子每刻的成長過程，所以每天都會拍下大量影片，他更在節目中分享了幾條短片，其中一段是Kuson聽爸爸唱《傷追人》，竟然聽到流眼淚，楚楚可憐樣子超可愛，基仔覺得囝囝天生音樂感靈敏，但真的沒想到BB也會聽到流眼淚，非常意外及震憾，相信囝囝是一個感情敏銳的人。「另外佢都鍾意K POP，特別韓國女團MOMOLAND唱嘅兒歌《Banana Cha Cha》，會跟住跳舞。」

談及作為父親最難忘的時刻，基仔說：「Kuson第一次叫爸爸，hea講『I Love You』都令我好難忘。早幾個星期前，我同太太連續幾日示範錫錫，估唔到囝囝睇咗幾次就學識，主動去錫我個嘴。最心痛就係第一次打針，未見過佢爆喊到咁，媽咪就直頭連望都唔敢望。」問到做嚴父抑或慈父角色？基仔坦言：「我估我係做衰人個個，因為佢性格太好奇，乜都要知、乜都要掂，但如果我覺得係危險嘢，我就會好嚴格阻止，媽媽做好人囉，好心軟乜都畀佢搞。」

至於不少家長會提早籌謀小朋友學業，安排上play group，但基仔覺得小朋友太早學習會有壓力：「佢啱啱識行，我唔覺得要咁急，加上疫情呢！我都係覺得安全為主先，遲下先諗啦！」

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