全球演藝圈一直都處於男女演員酬金不公平的現象，不少荷李活女星不時都會炮轟薪酬不公平情況，力數男星獲取的酬勞多過女星。而這個情況在南韓演藝圈亦經常發生，根據韓媒《韓國日報》發表的文章顯示，目前韓男星的片酬不斷提升至天價，但女演員的身價卻沒有太大變動。

票房確定身價

報道中指通常演員的片酬，即所謂的「身價」是靠票房力量和國內外人氣等來確定的，雖然演技亦佔一個考慮部份，但始終都是偏重人氣為主。 當中最佳例子是早前李帝勳被爆每集拿1億韓圜（約69萬港元）的劇酬拍《模範的士》（前譯：模範計程車），之前亦有報道指男神金秀賢新劇《那天晚上》的劇酬每集超過5億韓圜（約345萬港元），而去年憑劇集爆紅的某男星亦穩袋8,000萬韓圜（約55萬港元），年齡差不多的男星的身價亦十分接近。

女星酬勞停滯不前

男演員酬勞不斷上升之際，女演員反而停滯不前，好似於1983年出道，出道逾30年的金喜愛，之前憑人氣劇《夫妻的世界》再創事業高峯，而她去年的劇酬僅為7,000萬韓圜（約48萬港元）一集。據了解在電視劇和電影圈活躍的年輕女演員裏也很少有片酬達到1億韓圜的人，當中新人男演員和經驗豐富的女演員片酬幾乎相同，形成了諷刺的現象。相關人士分析表示：「確實很畸形，應該憑藉作品來決定片酬，憑藉出演作品的活躍度來判斷才是正確。但因為最近作品大獲成功，就以『（人氣）上升中』為理由，身價就得以上漲，是無視長期以來踏實地進行活動的演員的努力。」

酬金差距令人擔憂

而從經濟上來說，從統計上看男演員確實比女演員獲得更多的收益，但即使如此，在作品、活動等各個方面仍有必要進行調整：「某位活躍在影視圈的女星所屬事務所亦向本報指不能忽視男演員的韓流力量， 這是無可奈何的現象。由於男演員身價暴漲，女演員再怎麼拍以女性主導的戲，酬勞也不會馬上上升。」文化評論家鄭德賢（音譯）對日益擴大的差距表示擔憂：「因為電視劇的主要觀眾層是女性，所以男演員很重要。儘管如此，女演員的片酬增長幅度較小，這一點令人難以接受。這是按照慣例形成的趨勢，過去有票房號召力由男性創造的觀念，以此為基礎形成了片酬思想，但是現在情況發生了變化，女演員所扮演的角色比過去更加重要了，這是必須修改的部份。」

薪酬抬高製作費

鄭德賢更指因為男星收下高片酬，令到作品的製作費因而提高：「最近攝影、燈光、美術等工作人員的領域變得越來越重要，工作人員的作用和演員一樣大，但是如果演員拿走製作費大部份的話，工作人員們的立足之地將會變得更小。面對日益擴大的工資差距問題，製作公司的立場非常尷尬。」另一位相關人士亦表示：「不僅是演藝界，整個社會都有男女工資差異的歷史。對於女演員來說雖然心情不好，但是男演員憑人氣，實際上可以帶來很大的收益。即使男演員身價很高，但從海外收益依賴度高的製作公司立場來看，也只能勉強接受。」

對於韓圈男女酬金不平，網民都議論紛紛，亦指這個生態是很畸形，同時又質疑為何出道逾30年的金喜愛的酬勞竟然這麼少，紛紛留言炮轟。

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