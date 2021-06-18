港台主持人曾志豪及陳寶玲（貴花田），昨日主持完電台節目《瘋Show快活人》後，突然齊被解僱，連和聽眾說再見的機會都沒有。曾志豪曾主持港台《頭條新聞》扮演「小豪子」諷刺時弊，亦在多個媒體寫專欄而且十分敢言。對於忽然被炒魷，他說：「我自己有政治環境上嘅心理準備，但有啲遺憾，連累咗貴花田。」曾志豪深知自己難於倖免：「趕盡殺絕係香港𠵱家社會特色。」

現年43歲的港台主持人曾志豪，昨日主持完電台節目《瘋Show快活人》後，突然被解僱，而另一主持陳寶玲亦被踢走。其節目完結後不久，曾志豪在社交網貼出一張已被清空的儲物櫃照，寫道︰「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見。」不少網民留言鼓勵他︰「咁突然，不過唔緊要，還有好多平台可以讓你發揮，加油！」另有網民謂︰「港台已不是香港人嘅電台，早就應該走啦！」

貼合照告別聽眾

而昨日於《瘋Show快活人》的fb網頁上，就擺出了曾志豪、貴花田和程振鵬的三人合照寫道：「後會有期，我們最親愛的瘋show快活人聽眾，真心真心愛你們，希望以後的日子，大家仍然，天天瘋show，日日快活。」港台DJ黃天頤在Ig貼出合照，並留言：「當散聚成為常事，只能祝福，因為都冇咩可以再講……Love u tintin & hoho！」《蘋果》昨日向港台求證曾志豪遭解僱一事，香港電台機構傳訊及節目標準組並無正面回應，只表示為配合港台第二台成立40周年作出節目新改革，推出復刻《瘋Show快活人》，換上梁繼璋、李麗蕊和馬小強回歸主持，而該節目於周一（21日）起播出。

曾志豪昨日離開港台時在門外接受訪問，他對港台公佈的理由感到可笑指：「貴花田喺度做咗26年，復刻版可以冇佢？佢同梁繼璋都算元老，冇我都心甘命抵，冇貴花田呢個理由太假啦。」曾志豪也估到死因，「個人言論呀，我代表嘅政治價值觀同港台唔係好相符，我諗都好難接納喺呢度，有晒心理準備嘅，我覺得係我累咗貴花田。貴花田情緒尚算平靜，佢都好意外，冇諗過會發生喺佢身上。」曾志豪深知自己遲早都難於倖免：「趕盡殺絕係香港𠵱家社會特色。」

拒收口唔講時事

曾志豪曾在雨傘和佔中期間也有在節目中提過時事敏感話題，也有收過大量投訴，至今終於要「埋單計數」，他說：「我嘗試用輕鬆手法去面對社會真實資訊，如果匿入象牙塔就太離地。」所以社會上大事件也是節目內的話題，甚至有講移民。問到曾志豪日後可會收斂，他說：「以後都唔會好大變化，我都唔會收口，都付出咗收口代價，會如常工作。」最後，曾志豪不忘對仍留在港台工作的同事致謝，並說：「今日每個香港人，無論邊個崗位，都要有心理準備，𠵱家冇如常，如果當香港係我家，𠵱家就『家變』，變幻原是永恒。」

曾志豪畢業於浸會大學傳理學院新聞系，其後16 年一直在香港電台擔任節目主持，之前與吳志森主持港台電視節目《頭條新聞》扮演的「太后與小豪子」環節，以諷刺時弊的手法演繹，為人津津樂道，他也定期在《明報》、《蘋果日報》、《信報》、《AM730》等報刊撰寫專欄，產量甚高。而貴花田中學畢業後曾在梁思浩旗下的剪報公司當文員，後由梁思浩介紹進入港台工作，最初由節目助理開始，之後升做主持人梁繼璋替她改花名「貴花田」，其開朗笑聲和師奶性格，十分受聽眾歡迎，曾志豪昨日大讚貴花田專業指：「最近內部節目人員調查，佢仲係頭三名。」而貴花田與梁繼璋昨至截稿前尚未回覆。