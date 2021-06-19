41歲的前男子組合E-Kids成員阮民安（Tommy）昨晚被捕，有指晚上約11時多，油尖警區反三合會行動組根據情報及經調查後，突擊搜查尖沙嘴天文臺道16號一單位時，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕包括負責人在內的10名男女。Tommy被帶返尖沙嘴警署接受調查，他涉嫌幫襯無牌酒吧和違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方並向他們發出定額罰款通知書。

《蘋果》今日致電Tommy，他表示今早凌晨5時許已保釋返家，Tommy講述昨晚事發經過：「我噚晚同一移民公司開FB live，朋友幫我哋借咗一間房，直播期間我哋都有碰杯飲酒，但我哋係冇畀錢唔係幫襯，照我所知噚晚唔係做生意，房外嘅人都係嚟玩，算係私人地方。我由9點開live到11點半，做完見未食飯好肚餓，我哋叫咗外賣返嚟喺房度食，未夠5 分鐘就有警員上嚟，最初以為查牌，之後就話我哋幫襯無牌酒吧，我都有即時同阿Sir講話我哋只係借場做直播，但最後全部人都要返差館落口供。」

Tommy表示在尖沙嘴警署逗留到今早5時才獲准保釋，他續說：「阿Sir畀咗張599G告票我，話要21日內交5000元罰款，我再以500元自行簽保就可以離開，我要7月15日再返警署報到。其實我真係冇違法，無啦啦唔明點解要我交5000元罰款，我今日會問吓律師朋友，睇吓可唔可以唔交罰款。而家搵食艱難，我個宵夜叫咗未食就要5000元。」Tommy更提供了一張保釋平安回家照片。

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