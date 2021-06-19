近年黃宗澤（Bosco）主力拍邵氏製作的劇集，今日他和蔡思貝在大坑開工拍新劇《廉政狙擊》，不過在炎熱氣溫下開工，穿老西的Bosco不單止多人侍候補妝，還有專人幫他拿風扇唞涼，認真巴閉。

今日下午約4點左右，《蘋果》見到Bosco和蔡思貝在大坑淙紗街開工拍劇，現場所見工作人員約有30至40人，而街上的泊車位均貼出通告，指今早8點起至晚上10點暫停咪錶位使用，看來劇組有向政府有關部門申請拍攝事宜。因劇組拍攝位置要走出馬路，並佔據馬路兩條行車線，加上今日是周末，拍攝期間令現場交通一度陷入癱瘓。

現場所見劇情講述Bosco和蔡思貝，在後巷追截一名扮演疑犯的男子，兩人追到出大街時，Bosco捉到疑犯並將對方撻落地，蔡思貝追上前跪地協助制服對方。由於今日天氣炎熱，加上市區氣溫高達33度，穿上西裝的Bosco，每當停機休息時，就有4至5名工作人員埋身，幫他抹汗、整頭髮、補妝，甚至有專人幫他拿手提風扇唞涼，多人侍候認真巴閉。相反蔡思貝較孤獨，不用埋位時，她除了外套站在一邊傾電話，間中跟Bosco傾兩句，看二人有說有笑。

而Bosco日前在尖沙嘴拍該劇時，被大陸網民捕獲，當時網民拍得Bosco從七人車下來。但最搞笑的是，該名網民以為遇到天王郭富城，影片名稱寫着：「偶遇明星郭富城」，之後有其他網民誤認Bosco是古天樂、劉德華，令認出是黃宗澤的網民，一度自我懷疑。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）