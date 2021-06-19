由「腦細」林日曦聯同白只、楊偉倫主演的舞台劇《大MK日》昨晚在演藝學院作首場公演，田蕊妮、葉蘊儀、楊天命、梁芷珊、麥子樂、麥明詩等人到場欣賞，黎明、蘇玉華與潘燦良送上花籃祝賀演出成功。

台下反應影響演出

劇中演員很多時候以MK仔造型演出，他們又唱又跳又演，觀眾睇得過癮，笑聲連連，但內容也引起觀眾共鳴。雖然林日曦因要在劇中應付很多肢體動作而令他感疲累，但他完騷後連頭套也沒除下，便開始受訪。

林日曦覺得首場觀眾反應意料之外地熱烈：「始終第一場仲係熱身，會有好多蝦碌，但觀眾反應好好，我聽到好多人拍掌、有時拎紙巾、有時索鼻聲，佢哋好投入，代入咗個故事，仲有好多互動畀反應，即場幫啲角色鬧番啲奸人，佢哋畀咗好多定心丸我哋繼續做。話晒要做38場，好靠觀眾畀大力嘅反應。」

情緒複雜

這劇笑中有淚，為了觀眾能有更多驚喜，林日曦不希望劇透，但首場演出後。他感受到觀眾留下來的能量都是思想較複雜：「演出後心情，好難一句答到，好似觀眾咁，有時覺得好幸福，或者都會因劇情而情緒波動或好嬲，就好似香港人呢幾年嘅感受，所有嘅情緒都好呢兩年、好香港人（感受），冇其他形容詞可以講到。頭先演出時世界都發生好多事，你哋《蘋果》都發生事。」

林日曦有感以前世界好單一，大家情緒容易分得到，但現在情緒感受會較複雜。為這劇眾演員排練4個月，林日曦指像演出過百場一樣，所以情緒都被故事牽動：「情緒係好複雜，都要繼續生活，呢幾年學習接受情緒。」

蝦碌頻出

昨晚的頭場演出，林日曦大力拍門而把道具燈制甩掉、推另一演員朱栢康倒地，又不慎推倒梳化，演員不時忍笑合力執生，他慶幸觀眾接受。而這劇由場景、燈光至場刊都精心設計，重現很多舊年代於旺角出現的貼紙相機、卡啦OK店和機舖，令人充滿回憶。服裝造型上游走兩個年代，後台爭取時間換衫是很大挑戰：「其他演員有好多舞台經驗，佢哋換得好快，我就未習慣會呆咗，下下都俾人鬧。」

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