米高德格拉斯在劇中飾演過氣明星Sandy,毫不保留兼帶自嘲色彩的演出,讓他憑這部劇集贏得金球獎影帝。今季Sandy前妻戲份極多,飾演他前妻的嘉芙蓮端納(Kathleen Turner),與米高相識超過40年。二人早在1984年上映的動作喜劇《通天小子俏嬌娃》(Romancing the Stone)中結片緣,該片在當年更爆冷成為票房大熱,令這對組合成為賣座保證。片商其後更再請二人合作拍攝《尼羅河之寶》(The Jewel of the Nile)及 《錯對冤家》(The War of the Roses)中合作。二人在《錯對冤家》飾演結婚十八年後決定離婚的夫妻。二人多年來各自經歷不同婚姻,但仍保持緊密聯絡,米高更明言非常珍惜和保護這段難得的友情。