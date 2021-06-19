曾演出韓劇《懷抱太陽的月亮》的41歲男星宋在熙，於2017年與34歲演員池素妍拉埋天窗，二人結婚四年依然恩愛。池素妍於本月初迎來34歲生日時，老公宋在熙就送車冧老婆，池素妍今早亦於IG公開跟愛車的合照，公開感謝老公。

生日收Dream Car

池素妍今早於IG發長文發閃，表示老公宋在熙送了「Dream Car」給她作為禮物，坦言需要公開炫耀。據知池素妍收到的車，價格最高達6,590萬韓圜（約45萬港元）。池素妍表示：「我一生中有一輛非常非常非常非常非常想要的車。可能因為從小就看着軍人爸爸長大的緣故，爸爸乘坐軍用越野車的樣子非常帥。」

晒限量版名車

從小就對車有興趣的池素妍表示：「真的沒想到，對喜歡驚喜的我說，這次生日真的讓我大吃一驚，丈夫送給我的生日禮物，這是我人生中第一輛車。」池素妍對新車的顏色、內部設計都非常滿意，又指對於新車是80周年限量版而感到「神奇」。池素妍表示自己早前要獨自前往拍攝現場，時常拿着一大袋衣服和鞋子、獨自乘坐公共交通工具，老公因心疼她而買車給她，因此令她非常感動。

池素妍表示：「結婚時，在沒有雙方父母的幫助下，只想以我們兩個人的力量開始婚姻生活，雖然有過開心、幸福、經濟困難的時期，但是能夠一起回憶那些時光，非常感謝。雖然以後會有更多意想不到的事情發生，但是以後我們也會更加努力地選擇幸福，選擇愛情來生活。和這輛車一起製造更多的回憶吧。」

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