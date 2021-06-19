Alexander McQueen

才剛慶祝過生日的樂壇天后容祖兒，在昨晚與同樣在內地人氣高企的演員佘詩曼，一同出席時裝品牌Alexander McQueen於上海外灘舉行的Anemones FW21系列上海發佈晚宴。

容祖兒身穿品牌今季的亮點之作，以最新Anemones銀蓮花設計的連身散裙現身，配上簡潔髮型及一口紅唇，感覺高貴時尚，氣場十足。她更到場細心欣賞由意大利殿堂級攝影師Paolo Roversi為Anemones系列掌鏡的攝影作品。

而身材嬌小的佘詩曼，今次造型也不輸容祖兒。她以一頭爽朗的短直髮，穿上Anemones系列的黑色背心長裙及配上黑色靴子，更顯其雪白肌膚及標緻的五官，舉手投足展現出銀蓮花系列的獨特和浪漫詩意之景。

Bvlgari

而經典珠寶品牌Bvlgari，將以網上全球直播的形式，於本月21日米蘭時間2pm，推出最新2021年Magnifica頂級珠寶與腕錶系列。品牌為隆重期事，請來多位品牌代言人落力為珠寶騷宣傳，包括韓國天團BLACKPINK的Lisa、時尚博主Chiara Ferragni、於美劇《Ｗestworld》中走紅的女演員Thandie Newton、曾演出《紙房子》的西班牙女星Ester Exposito、以及超模Eva Herzigova和Lily Cole等人。

今次Magnifica頂級珠寶與腕錶系列，結合意大利美學與工藝，以多種珍貴的彩色寶石打造出350件華麗獨特的頂級珠寶作品，被視為Bvlgari歷年最前所未見的終極奢華系列。

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