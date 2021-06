人到老年一定可以好精采,面對人生危機絕對可以一笑置之泰然面對。以下三部電影及劇集,同樣以黑色幽默處理暮年危機,令年老變得精采。

《殺出個黃昏》殺手情義

本地新導演高子彬執導,林家棟監製作品。由謝賢、馮寶寶及林雪主演,今年4月初在香港國際電影節首映,7月中正式上映。謝賢飾演曾叱咤江湖的殺手,時至今日以煮刀削麵為生。有日他收到歌廳老闆娘阿鳳(馮寶寶飾)重召出山,卻發現買兇者竟想自殺。電影道出長者面對的孤獨和無助,同時刻劃傳統家庭的崩壞,偶遇相識的人可能比家人更有情有義。人到黃昏,一樣可以活出二次人生。

《同妻俱樂部》谷底反彈

2015年劇集《同妻俱樂部》(Grace and Frankie),至今已播出六季,故事描述珍芳達(Jane Fonda 右)飾演的Grace和Frankie分別與丈夫結婚長達30年,只是在她們70歲那年,二人的丈夫向她們提出離婚,全因兩位丈夫愛上對方成為同志戀人。Grace和Frankie原本對對方看不過眼,但最終決定一同面對婚姻巨變,學習了解彼此,互相諒解互相扶持成為好友,從人生谷底中反彈,重新上路。

《老而嚟癲》百歲歷險

在這部癲喪瑞典電影《老而嚟癲》(The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared)中,即將迎來百歲大壽的Allan,不甘心在護老院中虛度光陰,忍不住爬窗逃離,展開一段百歲人生大冒險,沿途他遇見出乎意料的人和事,驚險萬分。他的人生更像阿甘一樣,曾捲入邱吉爾暗殺計劃、又曾在二戰時當過雙重間諜,貫徹他人生中日日新鮮日日高潮的作風。