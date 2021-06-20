每年六月的米蘭男裝周揭幕，今季2022 春夏大部分品牌仍以數碼形式發佈新裝。Fendi昨晚以短片分享全新男裝系列，像早期科幻電影的裝裝影片，取景自意大利文化宮的Fendi總部，在日光景下向外望、遠眺羅馬七丘、山脈以至地中海，一一向羅馬地貌致敬。

FENDI男裝主帥Silvia Venturini Fendi 「在這段非常時期，我們以獨特的角度觀察事物，使得我們對世界的觀點亦為之改變。」靜觀世界的反思，成為FENDI 2022年春夏男裝系列的創作靈感。最令人驚喜的新角度，是一系列只得半件的西裝！只得上半截的超短cropped tailored jacket，長度在胸線之下、腰線之上，如同一斷而開，硬朗線條如同四方形，玩味比例和大小。 一望就充滿驚喜！黑色短西裝的衣袖亦截短設計成同一長度，與黑色短褲組成帶奇幻氣息的新輪廓，粉綠色cropped suits內搭的恤衫、領呔都短得可愛，而飾以耳機袋、筆袋的亞麻布西裝，袋口及夾層刻意做成錯落。

陽光夏日的檸檬黃、青檸綠、冰藍、淡紫、開心果青色和牡丹粉紅的粉彩色調，柔和舒服。圖案也充滿故事性， 一幅來自FENDI 典藏庫的羅馬地圖，成為名為FENDI Land的新季印花，另一組名為FENDI Earth圖案，則以抽像高低線條、模擬山型起伏地貌。

實穿度高的還有oversized denim jacket、baggy shirts、直腳長褲等，搭配漁夫帽、雙帶扣涼鞋、針織懶人拖、組成寫意風。露腰位還加了有趣的腰鍊及迷你腰飾，清新冰涼！

Zegna

由Alessandro Sartori 主理的Zegna，新季以「The New(est)」為口號，打着嶄新的旗幟，2022春夏一片時尚休閒的色彩列陣。Leisurewear主調下，上衣、外套全都是寛鬆、直身剪裁， overshirts、麻布休閒外套、無領的日式kimomo、輕鬆上色等，加入blocking fun的巨大口袋、索帶腰線等，展現一分輕奢華的工藝感。色彩比起往日的隆重感，新季的泥土色、淡粉紫、忌廉色、啞面深藍等，變得從容雅致。

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