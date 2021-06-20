陳豪與森美兩位圈中型爸今日父親節仍要工作，一起在圓方為他們有份配音的動畫通電影《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）宣傳。提到如何慶祝父親節，陳豪原來已經安排好節目，惟森美嘆自己無陳豪般幸福。

陳豪透露7歲大仔陳梓燁（Aiden Joshua）今天要跆拳道考試，所以他陪兒子應考兼順道一家人午餐慶祝：「做完嘢，今晚媽媽（陳茵媺）準備晚餐同蛋糕，大家一齊開心食返餐。」

森美欲索吻卻被拒

森美則指，因為今日要開工，故提早了慶祝，但兒女已踏入青春期，不會太黐身，所以他與太太夾計在節日互相為對方，在仔女面前提醒慶祝，反被女兒嫌棄。森美說：「太太一朝早起身話去整眼睫毛，阿女都14歲，佢起身眼尾望到我想索吻已經閃避，不過佢都整咗芝士蛋同咖啡畀我，已經好開心。」

陳豪即笑言：「好彩我個女仲細，而家有得攬好攬，有得錫就錫多啲。」森美手機內仍是去年與仔女合照，他又自嘲購買電子產品時，變得受歡迎，只要女兒會偷望自己便感滿足，他明白年輕人心理，自己也曾經歴過，所以提醒自己要孝順父母。森美另透露，在英國留學的大仔剛回港，待兒子完成隔離後，會相約父母父母大夥兒食飯慶祝。

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