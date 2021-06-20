資深演員游飈自2012年離開無綫後，決定做老闆開設環境工程公司，更與日本公司合作做去甲醛工作。游飈今日在沙田出席就業博覽活動，他指產品可持續抗菌，在疫情期間，生意比過往是好，但要加強宣傳向外推介。

被問到有沒有戲癮？游飈表示要養家，家有80幾歲的媽媽、6歲大的女兒、太太，公司亦有5、6個員工，「演員嘅時間永遠遷就劇組，因為係team work，一日過百萬嘅開支，冇理由為咗一個演員去做遷就，咁不如我唔好去畀麻煩人好過，當然有啲好朋友都好關心小弟，佢明白咗我而家做生意嘅處境，有好多工程要去跟嘅時候，其實對拍戲係有困難。但你問我想唔想，梗係想啦，不過唔好再做賊囉，做得太多真係唔得，強姦得多你都厭啦，唔係我冇演員道德，而係撈咗30幾年都係咁，個心好攰，我都想做啲內心戲多啲嘅戲，不過唔諗喇，係唔會發生。」

提到今日父親節，游颷表示會一家人食飯慶祝，「個女今日跳舞比賽，我冇去，係因為今日要嚟呢度，大家都知我由演員轉營做生意，當中轉變係痛苦，好多人以為我哋掛住演員面口做生意好容易，其實反而更加差，啲人覺得『你做戲㗎喎，你識做生意？』變咗打擊好大，你需要花更多力氣去證明畀人睇，老闆唔容易做，我好響往以前做演員，生活真係好安逸，但做生意每日要面對唔同問題。」

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