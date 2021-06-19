【HAPPY FATHER’S DAY】雷氏父子裝上身白下身黑到場，與其說是父子兵，其實更像兄弟檔。55歲的雷有輝固然不顯老，20歲囝囝雷瑋陶（Matt）直情熱血。

父子的日常，爸爸笑說：「好生疏㗎，基本上一個禮拜見得一日半日！」在港大BBA讀A&F（會計及金融）Year 2，住宿舍的Matt搞笑說：「得閒返吓去有份糧出，當part time兒子囉！」老竇接到嘴：「係呀，交吓戲！」

事實是兩父子越來越交心。因為黑膠、因為威士忌、因為音樂，Matt最近除了學結他，更重拾兒時打鼓的興致，開始尋回爸爸當年的音樂歲月。

兩父子更在現場睇回2005年雷有輝單飛時的一曲《爸爸》MV，當年只得4歲的小Matt是MV男主角，「我完全唔記得！」爸爸就話：「嗰時同佢剪咗個原島大地冬菇頭，你阿爸細個都係呢個頭！」阿仔話：「哦，即係阿嫲逼你剪！」

有黑膠有MV，父親節今天更預早訂了蛋糕慶祝，加杯威士忌，完美！

撰文：文嘉龍

多咗一種成年人話題

訪問現場，雷有輝帶了自己最喜愛的黑膠，有年輕時最愛的中森明菜、有1986年太極的《迷》；還有阿仔最愛的哥哥的日版黑膠。「發現原來自己老竇有份創作，對佢都有多一份尊敬！」雷有輝話：「原來唔係流料，嗰啲係你成班uncle都有份做㗎！」這些黑膠，令雷有輝兩父子感情拉得更近，「最近呢一兩年比較多共同話題，自從佢接觸咗黑膠多咗聽歌，跟住又玩菲林機，開始又品酒，多咗一種成年人話題，又講吓媾女呀，哈哈！」

以往情史，囝囝都知道？雷有輝想一想：「飲醉咗可能有講少少囉！」阿仔秒回：「佢有分享啲，但係我都已經聽過，因為媽咪都好鍾意分享！」雷有輝話：「嗰啲係complaint！」阿仔答：「我呢啲唔comment啦，我諗都係客觀事實，再加少少個人情緒啦，哈哈！」在旁聽住雷有輝兩父子一來一往，根本就是場父子棟篤笑。

關於愛情，20歲Matt說：「暫時冇呢個問題，應該話，冇得煩呀！」雷有輝問：「暫時仲係single呀？唔緊要啦，好好地珍惜呢啲單身日子，唔係成日有！」老竇的愛情應該比兒子豐富，2000年與初戀女友幾番離合後結婚，翌年誕下Matt。問雷有輝，老婆是否是Trinity（組太極前的樂隊）歌迷？他說：「Trinity年代囉，唔好話歌迷！」Matt又搞笑：「只係路過囉！」

的確是路過，雷有輝回憶起來，「佢個friend介紹佢睇騷，咁啱我有份演出，佢第一次睇我哋個騷喺九龍塘AC Hall（大專會堂），完咗騷我哋通常行返落去九龍塘站搭地鐵走，on the way見到一班妙齡少女，我哋就問有冇睇頭先個騷呀，下次有演出不如嚟捧吓場，咁就交換咗電話，展開咗呢個友情！」父母的愛情故事，阿仔當然聽過，「聽吓佢個version先啦！」雷有輝再說：「有離離合合，我細個比較曳啦，所以受唔住外間誘惑！我同佢拍咗陣拖，走咗出去玩咗一排，來來回回都三四次，最後一次遇返係97年，嗰次最後一次復合，之後冇離開過直至𠵱家囉！所以，香港回歸咗幾耐就係我哋復合咗幾耐，哈哈！」

Gary其實係佢契爺

其實，兩父子近年更緊密，是因為Matt對音樂越來越有興趣，愛聽黑膠更愛在歌詞冊內看着一個個熟悉的名字。聽哥哥張國榮的黑膠，發現Patrick Lui就是爸爸的名字，原來有份和音；這個是Gary Tong的名字，原來有份編曲。說起Gary，雷有輝說：「Gary其實係佢契爺！」

Matt對契爺的最大印象，都是關於食。「我哋好少見，佢自己都忙，佢可能就係做嘢做到太忙，身體先至唔係咁好！我哋每次見面都係騷前騷後，每次見到佢都『喂』我，佢把聲係咁，見親佢都係好鍾意食嘢！我記得有一個騷喺澳門，我見到後台有好多葡撻，我同佢食得最多，我好鍾意食葡撻，我一個人可以食到成盒，嗰度講緊成五六盒！」雷有輝說，囝囝最近就很有心，自己到契爺的靈位探望uncle，Matt說：「佢個位好舒服，靚過我屋企！有海景呀，風涼水冷！我同佢講，我呢排好鍾意音樂，想學吓佢可以作歌，希望佢喺上面可以傳授啲音樂知識畀我啦，同埋希望佢可以食嘢食得開心啲！」

囝囝的契爺，自己的親密戰友，雷有輝提起Gary，依然忍不住爆喊，「唔可以講話冇嘢，我真係好掛住佢！第一次開騷係冇佢份，我諗大家兄弟都忍得好辛苦，好唔慣！」喊到說不下去的雷有輝，囝囝這時候反而冷靜，替爸爸接話。

Matt說：「我聽到呢個消息嗰時喺學校library讀緊書，同自己講唔係真嘅、唔係真嘅，之後我就打畀阿媽，因為我都好擔心佢哋兩個情況，嗰幾日我都抽咗啲時間返咗屋企，同爹哋講乜嘢節哀順變都係廢話，大家都有情緒要面對，媽咪就好感性，好多時候都喺度喊。我聽返張國榮嘅歌，尤其《怪你過份美麗》，都係契爺編，佢哋聽到可能都會有啲情緒！我自己最後悔係太遲先識佢嘅作品囉，我好想問吓佢，佢啲歌係點樣作，好想對佢親口表達，其實我好admire同欣賞佢，以前佢識我，我只係一個𡃁仔，其實𠵱家都係，豆丁同佢嘻嘻哈哈，其實我好想同你講，你好叻呀！」

有能力養得起頭家

叻嘅，不只契爺，當然還有爸爸！Matt坦言小時候與爸爸不太親近，「我以前細個真係唔係好熟佢，就算阿媽話你老竇係歌手，由頭到尾我都當佢好似返工咁，不過佢特別啲，佢唔係返朝九晚五啫！之後大個咗我自己鍾意咗音樂，發覺其實佢都好creativity，佢作好多歌，但係自己又諗喎，點解冇遺傳到畀我嘅，我係咪佢個仔呢，佢又唔教我唱歌，我唱歌又唔好聽，死喇，瀨嘢喇，哈哈，講笑啫！」

搞笑完的Matt再說：「𠵱家佢畀到我嘅印象就係好有擔當，我覺得佢好犀利，佢可以做到自己嘅興趣，佢同我講玩音樂都係誤打誤撞先入到呢行，本身細個都係讀唔成書嗰啲啦，哈哈！」爸爸回他：「冇你咁叻啦，話晒都係大學生！」Matt答：「𠵱家易入啫！」

成長期後才真正懂得爸爸的心，「佢憑住佢嘅興趣又可以養得起我哋頭家，我阿媽得閒可以去買吓嘢，我又可以畀得起學費，其實我係admire佢，佢follow住自己興趣去作歌、去做和音出騷，一樣可以養得起我哋。我好尊敬佢，亦都多謝佢教育之恩，我覺得作為一個男人最緊要就係對得起自己頭家，我覺得佢喺我眼中都係一個好丈夫，某程度上係我人生典範，我都想好似佢咁有能力養得起自己頭家！」

父子心底話時而搞笑時而認真。雷有輝說，除了因為黑膠的兩代音樂緣，還因為疫情，「差不多每一日都喺屋企，佢放暑假又多咗時間喺屋企，咁啱買咗黑膠又買咗唱盤，嗰排成日坐埋一齊聽一隻碟，傾吓Hi Fi點樣擺位會好聲啲！原來佢又開始對威士忌有啲興趣，我覺得幾得意喎，我哋以前飲係劈㗎嘛，佢真係會識得去品嚐同聞，又知道嗰個桶係乜嘢木桶，我又真係唔識喎，開始多啲交流，試過有一次飲到三更半夜，傾好多題外話天方夜譚，佢突然間會講咗啲哲學、心理學，我話係咪開始有少少醉呢，我唔係好明你講乜，哈哈！原來佢都識咁多嘢，我有少少另眼相看，唔再係一個死𡃁仔，比起我嗰一代好似再進化咗去另一個層次，所以都不枉我有個咁嘅仔，我都驕傲嘅！」

【後記】全民造星

訪問現場，名副其實睇住阿仔大嘅宣傳大員，一見到Matt就話，「你電咗髮呀？成個韓仔咁，冇見你一個星期你又唔同咗！你𠵱家直頭成個MIRROR咁款啦！」的確，父子同場受訪的Matt，完全不怯場更對答如流。

問到如果阿仔想入行，反唔反對？雷有輝話：「佢想入邊行，我都唔會反對，最緊要佢自己鍾意！」

如果阿仔話要參加《全民造星IV》呢？「你夠膽咪去囉！」Matt話：「我唔夠膽喎！」雷有輝再說：「其實我哋細個都係參加好多唔同比賽，邊度有人一出嚟就得㗎，梗係要儲吓彈藥碰吓釘瀨吓嘢先會成長啦！但係我一定唔會話畀花姐聽，呢個係我個仔，寧願當唔識仲好！」阿仔又神回：「講完係你個仔，可能即刻俾人攆走咗囉，初選都唔使，費事篤眼篤鼻呀！」雷有輝大笑：「係喎，走走走，可能叫花姐，千祈唔好畀佢入到呀，哈哈！」

這對父子，不如直接組新男團出道啦！

雷有輝化妝：Kei Kei Ng

髮型：Seiko Sin ＠ HairCulture

場地提供：Playground（Entertainment）Limited