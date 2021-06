前港姐李嘉欣(Michele)今日踏入51歲,昨日在社交網貼巨型「M」字花束表達感恩,「Thank you my people for making my birthday shine brighter every year.」相中的她容光煥發,漂亮如昔,好友盧淑儀、雷頌德、周汶錡等留言祝福,其實自上周開始,嘉欣已跟友人慶祝生日,包括黎姿等好友,老公許晉亨都有陪同出席,十分恩愛。

貴為豪門新抱的嘉欣,最近獲大馬房地產商邀請,首次參與設計馬六甲地標發展項目,這個項目是繼雙子星塔外第二個大馬國家級地標。Michele表示很榮幸成為團隊的成員,除親自為其中項目命名「M Tower」,又提供以六角形為設計槪念,她指六角形是大自然常見圖案,如蜂巢、雪花,在幾何學上又能填滿大面積的平面,給人穩健鞏固感覺,嘉欣並選了萬希泉陀飛輪手錶作為高投資業主的禮物,手錶品牌創辦人沈慧林表示感謝獲嘉欣賞識。

