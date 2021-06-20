應采兒早前在大陸綜藝節目《聽姐說》，狂數老公陳小春欠缺自理能力兼愛講大話，怕他教壞囝囝後，最近她在節目中繼續擺老公上枱，狂數對方冇情趣同年紀大。

應采兒在節目中先數陳小春成日黑臉，她說以前陳小春同自己家人食飯時，就因為臉太黑而搞到應爸爸問他是否心情不好，應采兒指這次後，雖然陳小春沒黑臉，但表情就如同殺人一樣。之後，應采兒不僅嘲諷聽不懂老公平日在說甚麼外，她又謂曾經試過話一隻熊公仔得意，之後陳小春竟然買了一隻比原本大10倍的公仔送給她，應采兒笑指看着黑臉的陳小春攬着同真正黑熊一樣大的公仔走向自己時，感覺就像「愛情最嚇人的樣子」。

越數越起勁的應采兒又指以前在街上看到有影迷找陳小春影合照時，陳小春都會黑着臉地拒絕，搞到應采兒要同該影迷say sorry之餘。更反問對方要不要和她影，而原因是「因為我怕粉絲罵他全家，罵他家不等於罵我嗎？」而跟陳小春年齡相差16歲的應采兒又開口寸老公年紀大：「他說過如果他年輕的時候認識我，他會受不了。他說得很有道理，因為他年輕的時候，我還是個孩子。」搞到全場大笑。應采兒表示現在自己的愛情，就是每日找機會去取笑老公，更講明只要見到她仍然取笑陳小春，就代表兩人的感情依然「熱火朝天」。

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