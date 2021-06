日本男神佐藤健擔正的真人版電影《浪客劍心》,由首次搬上大銀幕至今10年間仍大受歡迎,最終章兩套新片從4月起於當地上映,《浪客劍心 最終章 The Final》、《浪客劍心 最終章 The Beginning》先後登上日本票房榜冠軍,前者勁收37.5億日圓(約2.64億港元),排名上半年最賣座電影的第四位,而《浪客劍心 最終章 The Beginning》開畫三星期,累積12.7億日圓(約8900萬港元),令兩片合共票房速破50億日圓(約3.52億港元)之驕人成績。

32歲的佐藤健今日現身位於新宿的TOHO CINEMAS Shinjuku,參與《浪客劍心 最終章 The Beginning》的IMAX謝票活動,偕導演大友啟史和片中拍檔江口洋介一同入場欣賞。佐藤健自爆,在活動開始前,約了江口洋介行新宿及歌舞伎町,意外地沒有逃人認出。

Netflix已購得真人版電影《浪客劍心 最終章 The Final》在香港的播映權,還將2012年舊片《浪客劍心》同時上架,近日兩片即打進本地熱門排名前十名。

