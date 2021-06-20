有「小宋慧喬」之稱、《夫妻的世界》「最美的第三者」的26歲韓國女星韓韶禧（前譯韓素希）孖上位男神宋江主演的JTBC新劇《無法抗拒的他》昨晚首播，宋江在劇中飾演到處同女生搞曖昧的男生，首集他即狂撩韓韶禧，今晚播出的第2集，兩人更極速咀嘴兼演床戲。昨晚首播收視為2.207%，成績一般，香港劇迷可於Netflix上觀看。

酒吧初遇

《無法抗拒的他》改編自同名漫畫，講述即使不相信愛情、但仍想戀愛的女人，和認為戀愛很麻煩、但很享受曖昧的男人之間，超現實主義的浪漫愛情故事。首集講到韓韶禧被男友背叛而分手，就在分手的當天在酒吧內遇到宋江，宋江更在她手腕上畫了一個蝴蝶紋身，又教她吸煙，之後更乘勢邀請她到家中，不過韓韶禧去完廁所後發現宋江竟向電話中人傳情，即時不辭而別。

關係漸近

此後，韓韶禧不時想起宋江，一次酒會上兩人重遇，宋江的舉動令韓韶禧心動不已，但是卻又令她十分混亂。兩人在學校不時碰面，關係越來越接近，一晚在月光下對話，韓韶禧覺得宋江與她初次見面的感覺不同，而宋江亦繼續發揮其撩女攻勢，並向韓韶禧抄牌，更想咀她，韓韶禧看着對方，心內說：「我確信，我們是一樣的心情」，於是閉上眼睛，似乎想和宋江接吻。下集預告兩人亦將會上演激情吻戲，及疑似有進一步關係。

咬字不清

宋江雖然被封為上位男神，而且多次擔正做男主角，但他在《無法抗拒的他》的演技卻被觀眾狠批，當中劇集首播後，網民及觀眾的重點都在批評兩位主角的演技上，並留言：「宋江演技越來越差」、「宋江發音有問題」、「台詞聽不清」、「反而配角更好」、「即使靚仔但爛演技也令人討厭」等，反應熱烈。

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