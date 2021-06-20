江美儀於2018年宣佈和吳君如胞弟吳君祥分手兩年，後被踢爆原來一直瞞婚，二人早於2006年在美國西雅圖秘密註冊，其實是搞離婚。江美儀和林盛斌為無綫J2節目《Mean Talk》做主持，想不到江美儀會被嘉賓之一的「豹哥」單立文整喊，重提當年失婚後一力承擔，情緒崩潰，首度在鏡頭前痛哭。

豹哥捉住江美儀隻手，皺着眉頭講到眼濕濕：「我哋真係好關心你，但又唔敢去騷擾你，驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我覺得你自己承受好多嘢，唔會同我哋講。我覺得你點解咁傻，孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！你知唔知啫？」另一嘉賓滕麗名亦有拍膊安慰。

單立文真情流露的開解，令江美儀十分感動，忍不住落淚，邊講邊喊：「我冇嘢㗎喇而家，我都唔知可以同邊個講吖嘛。有時兩個人相處，去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。兩個人傾完之後覺得，可能分開仲好啲，所以最後就分開。其實你哋知時，已經好後，呢件事其實發生咗好耐。」

表面開心唔係真

她直言連經理人都覺得她不懂釋放情緒，她續說：「佢話我唔識release（釋放），樣樣嘢自己去吞晒，唔好見我咁tough（堅強），我都有人蝦，我情願自己就算，其實表面好似好開心，但我唔係真係咁開心。」江美儀直言疫情期間工作量減少，一度胡思亂想，幸最近工作量回升，讓她有個寄託。

節目後，四人接受《東張西望》訪問，豹哥表示做朋友應該要互相扶持，問到是否有計劃「攻陷」江美儀？他認真地說：「我對燈火發誓，我單立文之前冇諗過呢啲嘢。」江美儀笑說：「我知佢冇，因為佢冇咁好戲！」滕麗名加把口：「係呀，佢個腦冇轉得咁快。」緩和憂愁氣氛。

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