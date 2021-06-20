於2012年參加Mnet台《韓國好聲音 》第一季而出道的韓國32歲女歌手柳星恩，因為擁有爆炸力的唱功，因而被封為「R&B女王」。今年初雙人男團Geeks的31歲成員Louie認戀柳星恩，兩人已低調拍拖兩年。柳星恩和男友感情穩定，日前在IG公開婚照及結婚的消息，婚禮將於下月11日舉行婚禮，柳星恩昨日在IG再公開多張婚照，同時大呻在婚禮舉行前竟然胖了不少。

晒豐滿上圍

照片中可見柳星恩穿上淺綠色的低胸禮服孖準新郎在草地上拍婚照，大晒豐滿上圍。柳星恩留言：「 距離婚禮只剩下不到一個月的時間了，拍攝完又長胖了，這樣的減肥照片還是很漂亮吧？」圈中好友紛紛留言，許閣：「祝賀星恩結婚」，率智也留言：「真的太漂亮了。」

日前公開婚照

另外，韓劇《看見鬼的刑警處容2》的33歲女星河戀姝今日會跟企業家男友結婚，她日前已透過事務所公開婚照，亦曾在IG留言表示：「遇到一生都想在一起的人。真心感謝一直以來支持我、愛護我的各位，婚後也會以好的作品、活動報答大家對我的支持和關愛。希望大家一直注意健康，一直幸福。」河戀姝於2008年透過劇集《那位要來了》出道，她是圈中有名的高智商女星，憑IQ156成為門薩國際的會員。

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