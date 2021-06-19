【HAPPY FATHER’S DAY】太極鄧建明的19歲囝囝鄧朗堯（Justin），正在澳洲修讀電影。今年是鄧建明第二年未能與兒子共度父親節了，「同佢視像通話啦，佢呢排都有啲homesick ，因為年幾冇見過面喇，今年父親節同佢視像傾耐啲啦！」

57歲的鄧建明自誇是個好爸爸，更搞笑說常常和囝囝「狼狽為奸」。他說：「佢細個阿媽同佢有拗撬，我就扮鬧佢搞到佢喊，其實我係眨住隻左眼（打眼色），跟住佢就會再喊得大聲啲，佢阿媽就會心軟佢，哈哈！」父子齊心，得咗！

兩父子在台上也齊心。Justin中學年代已是敲擊手，曾跟樂團參加比賽，2018年的太極紅館騷，Justin更在台上打鼓，和父親合奏《樂與悲》。「佢係有啲音樂天份，佢鍾意打鼓，一路追住KB套《擊戰》！佢𠵱家好似有興趣想重修打鼓，我話搞好你自己主要科目先啦！佢都有外國同學同佢夾band，有時會有演出，睇佢錄返嚟啲片，佢打得幾好㗎！」

音樂天份兩代傳承。問鄧建明，有甚麼心底話藉着父親節說愛你？「年年都好難忘，因為同佢一齊好開心，一定有餐好嘢食！有乜嘢心底話呀？心面話啦，希望疫情可以快啲過，我哋就可以嚟探你啦，好想抱住你呀！」搖滾硬漢立即變柔情。

撰文：文嘉龍