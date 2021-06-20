香港電台上周五（18日）於節目《瘋Show快活人》直播完畢後，即時解僱節目主持曾志豪與貴花田（陳寶玲），令他們無機會正式跟聽眾道別，而事件亦令聽眾感到震驚。事隔2日，適逢父親節正日，曾志豪在社交平台專頁分享一張手執手提電腦，在海濱公園打稿的自拍照，寫上：「喺咁好的環境寫稿，忍唔住講，香港真係好靚。」剛好他與彭晴主持的香港電台第2台逢周日播出節目《中女宅男殺很大》正播放中，不少網民都留言表示正收聽中，有人留言寫上「星期日，下午2點到4點已冇意思，唔知聽咩好，happy father’s day.支持，加油。hk never die.」曾志豪即回覆「仲有中女最後一集㗎！」，這亦代表曾志豪在港台最後一個節目將是下周日播出的預錄節目《中女宅男殺很大》。

繼前日「瘋show快活人網頁 貴花田 曾志豪 王耀祖」社交平台專頁正式跟聽眾表示「後會有期」後，今日專頁新增了一張貴花田、曾志豪與王耀祖合照，三人笑容燦爛，曾志豪更手執香檳杯，相片寫上「早早早 父親節快樂！仲偷偷見到Molly公主（王耀祖的愛犬）」環境看似是王耀祖的家中，網民不停留言為他們打氣，更提議他們到其他平台再做節目，如YouTube或網台等。

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