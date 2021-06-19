太陽在1990至2000年代好受歡迎，簡直是師奶殺手，不少有錢中年阿太都喜歡他，甚至每晚去他家樓下等候，認真瘋狂。太陽全盛時期，好多當紅女星都跟他有一腿，吃女無數，但後期他愛上鬼妹仔女星S，覺得自己終於找到真愛，所以向S求婚，兩人婚後是甜蜜的，但後期他的控制慾搞到S受不了提出離婚，這次對他打擊幾大，變得不易信任別人，但沒想到身邊女助理百合看中太陽，經常借機親近，噓寒問暖，又做他的聆聽者，結果在醉意下成功勾上太陽。

成為太陽女人後，百合知道太陽身邊的要員如經理人、公司裏的高層都不喜歡她，所以她會慢慢收集這些要員的犯錯點，然後向太陽打小報告，由古代皇朝到現今世代，一些成功人士到晚期總會有這些害蟲在身邊，但當事人永遠不會發覺有問題，好似太陽就入了局，把公司交由百合掌管，一年內百合已經把公司眼中釘近乎全部剷除，其中有位已離職高層老麥跟我說：「太陽自從同百合一齊之後，成個人變晒，嗰條女咁普通，唔知點解佢好似中咗邪咁，完全信晒佢，搞到人心惶惶，舊人都走得七七八八。」

其實近年太陽事業是一落千丈，不少合拍電影找他做男主角是很難找到投資者，因為他演的電影多數都沒有票房，所以有幾部戲原本定了他做男主角，最後都因為找不到資金要擱置，太陽都是一個計數精明的人，所以他都知道近年自己的市場價值不斷下跌，連他最大的金主肥佬黃都不肯再開電影給他，因之前投資的幾部戲都蝕得好慘！不過有時肥佬黃約了一些商界朋友出來吃飯，需要找些明星來應酬一下這些朋友，他亦會請太陽去這類飯局，以前請50次，太陽可能肯去一次，現在幾乎是盡量配合老闆要求，真是風水輪流轉。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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