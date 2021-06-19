DJ曾志豪與拍檔「貴花田」陳寶玲前日主持完香港電台第二台節目《瘋Show快活人》，遭港台即時解僱，明日起節目會換新班底，由梁繼璋、李麗蕊和馬小強主持。曾志豪其後疑暗指梁繼璋於2003年透過自願退休計劃離開港台，獲發一筆過退休金加自願退休計劃補償金，但他卻重回港台以非公務員合約形式任主持。

對於回歸港台，梁繼璋昨日回覆《蘋果》表示：「《瘋Show快活人》是我多年前和Sara（李麗蕊）一起創立，等如是我的孩子。就算外面風吹雨打，如果他需要我回去照顧，我是沒有半點猶豫的。至於人事上的安排，實非我可以控制的範圍，我只是接受邀請擔任節目主持而已，既沒有、亦無權參與任何決定。」至於為何舊拍檔貴花田不可以留低，梁繼璋說：「讓時間找出答案吧！」問到曾志豪質疑港台選人，矛頭似直指他？梁繼璋則回應：「其他請由香港電台回答。」

拍檔可嵐尊重選擇

梁繼璋在D100 Radio有份主持《D100上綱上線》，他前日在節目內向聽眾說再見。有份主持《D100上綱上線》的可嵐昨日回覆《蘋果》表示：「我噚日至知佢（梁繼璋）係last day，我只係主持一日節目，同佢合作咗一段短時間，我哋尊重佢個人選擇，希望佢all the best。」