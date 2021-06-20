周六成為韓劇戰場，當中不少韓劇都在昨日播出，包括由靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》、出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）第二季、型男宋承憲和李荷娜主演的《Voice 4》、宋江和韓韶禧主演的《無法抗拒的他》等，令劇迷相當忙碌。當中《我的上流世界》、《婚詞離曲 2》、《無法抗拒的他》香港劇迷可於Netflix上追看；而《Voice 4》則在「黃Viu煲劇平台」上架。

收視微跌

由於昨日有《無法抗拒的他》開播，加上有《Voice 4》搶收視，即時令《我的上流世界》由上周的9.487%收視微跌至8.821%。《我的上流世界》昨晚播出第13集，一開場即出現李賢旭被殺當日的場面，修女藝秀晶報案聲稱目擊殺人案件，但發現倒在李賢旭身旁的人消失，於是警方展開調查，更懷疑所有人都有機會說謊。而李寶英因為目睹老公李賢旭遇害，大受刺激下而失去記憶，不過結尾卻交代李寶英、金瑞亨和玉子妍有機會是殺死李賢旭的兇手，令劇情更加撲朔迷離。

高度好評

至於《Voice 4》開播即獲得高度好評，昨日播出第2集，收視微升至3.208%新高。承接上一集宋承憲飾演的美籍警察趙勝浩的妹妹遭到殺害，他追查兇手期間一度誤會李荷娜飾演的112舉報中心主任姜權珠是疑犯，宋承憲決定留在韓國繼續追查殺妹兇手，同時亦將與李荷娜聯手查案。

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