港台主持曾志豪與拍檔貴花田（陳寶玲）上周五（18日）突然收到上司通知，被即時解僱，不再主持港台節目《瘋Show快活人》，而明天（21日）起將換新班底由梁繼璋、李麗蕊和馬小強主持。梁繼璋於上周五在其主持的D100 Radio節目《D100上綱上線》內向聽眾道別，而另一個他在D100網台主持的節目《一個人》也即時停播。

事件引起不少D100網台聽眾譁然，D100有見及此於facebook播出以「梁繼璋點解要咁做？」為題的特輯，由蔡浩樑（蔡蔡子）與《D100上綱上線》節目監製阿通交代事件，他們指原本是一個歡送日子，但最後變成一個被騙的紀念日子，全因梁繼璋完成節目後，各大媒體便報道曾志豪被港台解僱消息，有如電影橋段。

重組梁繼璋辭職時序

他們在節目中先重溫梁繼璋上周離職前主持《D100上綱上線》的片段，梁繼璋於上周四（17日）節目內表示「收到大班（鄭經翰）一個訊息，大班就好關心我哋台，每一樣嘢、每一個人，經常會有啲嘢提點，亦都講到而家香港好動盪，好多事情發生，好多新聞令到大家好擔心，佢想提我唔想大家誤會，我唔係因為呢啲新聞，因為我喺月初呢，已經同大班、管理層講咗啦，所以絕對唔好誤會係因為啲咩事情、因素離開，多謝大班溫馨提示，都係啱嘅，講番清楚。」

蔡蔡子提出大家感到疑問問題：「究竟梁繼璋有冇話過畀我哋聽，佢係會去港台開咪，仲要緊接呢？」阿通與蔡蔡子均異口同聲表示完全沒有聽過，甚至連大班事前也不知情，蔡蔡子與阿通將梁繼璋離職一事排出時序，蔡蔡子表示6月5日收到梁繼璋離職通知，心情如墜深淵，皆因梁繼璋是他們共事7年戰友，當日梁繼璋表示：「蔡生，想同你正式報告，因為我有新嘅工作計劃開展，打算暫時退出《上綱上線》，只會繼續主持《一個人》，正式我會同大班講，我會做到6月18日，不過如果你想我早啲都得嘅，因為你係D100負責嗰個，唔想你太遲知道，想同你講聲，多謝一路照顧。」蔡蔡子稱事後在WhatsApp有問對方去向，梁繼璋只表示近期好多計劃邀請他，時間上安排不到，其中一樣是關於殯葬工作，更傳了一條相關工作片段給他看，當時蔡蔡子都相信對方是轉職此行，「好可惜，事實上就唔係，已經公佈咗6月21日去港台再做《瘋Show快活人》，唉，真係俾佢激死。」

曾表示轉職娛樂媒體

至於通哥則於6月7日晚與梁繼璋WhatsApp聯絡，內容大致跟蔡蔡子收到的類同，當他跟梁繼璋說笑：「有咩好路數？」但對方沒有再回應。6月8日蔡蔡子跟大班提到梁繼璋離職一事，大班曾提議梁繼璋任職一段長時間，不如做到6月尾才離職，及提醒梁繼璋跟聽眾講清楚去向，梁繼璋當時回覆蔡蔡子是「我仲有啲合作暫時未明朗，唔公佈得住，你就當其他娛樂媒體。」他們都覺得娛樂媒體是其他網台或製作YouTube節目等，蔡蔡子說：「一定唔會係TVB、ViuTV，我更加死都唔會信佢去港台，點解唔會信佢去港台呢？」他引述2007年梁繼璋曾在港台參予「公務員自願退休計劃」，但結果是被騙接受計劃而無得留底繼續主持節目。

瞞騙大班及聽眾

蔡蔡子指事件反映梁繼璋早已跟港台傾妥及瞞騙他們，他說：「你話去咩娛樂平台，咩保密協議，原來你就係為港台炒曾志豪去做一個保密，你係咪戇居，你而家6月18日離開D100，6月21日返去港台開咪，第1係個氹，第2俾人鬧到X街，你咪差唔多做咗劊子手，你唔應承港台返去開咪，佢哋未必即刻炒咗曾志豪，其實曾志豪係咪都炒，炒咗曾志豪，你即刻去做，你點會有好結果，點解你會做啲咁蠢嘅嘢？點解你唔講清楚你去邊？你呃自己友、呃大班同埋呃埋我，你講你去港台，我哋都係會放你，我哋都未必爆你響口，港台會唔會因為你爆響口而唔會炒曾志豪呀，唔會。」

事件發展至今，蔡蔡子終於明白為何梁繼璋不答應做到6月25日才離職，他提出疑問，「梁繼璋，你有咩辦法保證你嚟緊一年可以長做落去呢？港台會唔會同你講感情，唔炒你？如果你做咗兩個禮拜之後，有人篤灰話你做過啲乜，唔適合做《瘋Show快活人》，咁你咪冇得撈囉，咁你就去做殯葬，你唔使返嚟D100，啲自己友唔會原諒你，因為你呃佢哋，我當你係為錢，但你交代清楚件事，啲自己友無咁嬲。」

梁繼璋無機會在D100出現

蔡蔡子再表示，大班得知梁繼璋堅持要6月18日離職後，便留下8個字「天要下雨 何必勉強」給對方，但萬料不到結果如此，他更透露梁繼璋沒有跟大班提過去做娛樂媒體，只表示家庭壓力大，會做殯葬行業，他指「你冇同大班講做娛樂媒體，只係話做殯葬行業，咁即係話港台係間殯儀館啦！」最後，蔡蔡子語帶無奈說：「無辦法啦，梁繼璋唔會再喺我哋個平台嗰度同大家say任何sorry。」

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