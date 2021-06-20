89歲的胡楓（修哥）昨晚在紅館舉行演唱會，創造在紅館開騷年紀最大的紀錄。修哥圈中一眾好友齊到紅館捧場，包括曾江與太太焦姣、陳敏兒、廖安麗、賈思樂、姚子羚、方國珊、顧紀筠、李浩林、丘凱敏、麥景婷、盧海鵬、李琳琳、連炎輝、陳淑芬與老公、余安安、前無綫副主席兼執行董事李寶安 、蔡一傑、梅小惠、梁家樹夫婦、梅小青與老公劉家豪等等。而羅蘭、何國材（11哥）、薛家燕、林子祥、陳潔靈、Joe Junior、曾江、梁家輝、樂隊Supper Moment則擔任表演嘉賓。

穿上色彩繽紛西裝的修哥以《情花開》、《隨想曲》、《雙星情歌》、《相識也是緣份》掀起序幕。之後輪到《愛·回家之開心速遞》一班演員吳偉豪、陳浚霆、蘇韻姿、張景淳、呂慧儀、林淑敏、許家傑、葉蒨文和鄭世豪出場，眾人合唱《愛·回家》主題曲，及後修哥笑指：「你哋應該喺屋企，走出嚟做乜呀？」吳偉豪表示很開心跟修哥同台演出，林淑敏則說：「我好想講我入行嘅時候，修哥同我講『我喺電視見過你，你要加油，雖然你個樣唔會即刻紅，但起碼都會撈到飯食，每次我唔想簽TVB嘅時候，我都諗起修哥覺得我仲得喎，多謝修哥，唔係你，我都唔會咁堅持。」呂慧儀笑謂：「修哥，你同幾多人講過先？」修哥表示：「唔知呀，我有咁樣講過我都唔知呀！」眾人再合唱《舊歡如夢》。

修哥唱完《順流逆流》、《百花亭之戀》後，換上波點西裝的他與羅蘭姐合唱《天各一方》，雖然羅蘭姐不擅於唱歌，但她笑指修哥好大膽，竟敢邀請一個不識唱歌和說話的人。

與孫女曾孫女台上合唱

由於今日是父親節，修哥特別獻唱《念親恩》。之後修哥兩個孫女、兩個曾孫女到台上，再以電話連線，與身在溫哥華及英國的孫仔和孫女合唱《Edelweiss》，又播出孫仔Eric數白欖的片段，及後再有兩個曾孫仔到台上一起合唱《世上只有》送給修哥，唱完後，兩個曾孫女向修哥送吻，修哥冧爆說：「我啲孫好孝順我，但呢4粒（曾孫）就我孝順佢哋。」

剛榮升嫲嫲的家燕姐與修哥合唱《快樂伴侶》，修哥說：「佢好本事，母兼父職，無得彈，呢幾10年不斷努力，為家庭爭取好生活，恭喜你呀嫲嫲！」家燕姐笑稱當年8歲要剪短頭髮，反串飾演修哥的兒子，之後其事業就扶搖直上，她更指以前很怕拍喊戲，修哥笑說：「當時因為個個要趕住返去食團年飯，我就同家燕嘅媽媽講，我陣間一巴打過去。」家燕姐笑謂當時被修哥摑完後即喊，大家就可以收工。

喉嚨痛未有影響演出

當中亦有國語歌環節，修哥先後唱出《月亮代表我的心》。由於甄珍有到場欣賞，修哥獻唱《一簾幽夢》送給她，她亦向修哥送上飛吻，修哥再唱《往事只能回味》、《小城故事》和《情人的眼淚》。輪到Supper Moment出場唱《幸福之歌》，修哥感謝他們做表演嘉賓，因而令他都變得後生，之後合唱《分分鐘需要你》，唱完後，四子就返回後台，不過他們的mic stand仍在台上，修哥笑說：「而家啲後生仔都冇啲手尾嘅！」

修哥前日在騷前拜神，他透露自己喉嚨痛，但似乎未有影響演出，修哥依然唱得很好，只是間中要飲啖水潤喉，直至唱到《禪院鐘聲》後，修哥笑指要抖抖，就算跟陳潔靈合唱《千個太陽》後，修哥示意要返後台飲水兼抖氣，陳潔靈留在台上獨唱《誰令你心痴》和《只怕不再遇上》。

4小生互窒全場爆笑

當年《4個小生去旅行》吸引不少觀眾，Joe Junior、曾江昨晚亦有現身台上，Joe Junior更獻唱《Can’t Buy Me Love》，之後曾江表示：「得我哋3個？」修哥說：「如果老四（謝賢）嚟埋就好喇！」此時，紮起頭髮、穿上皮褸、戴上太陽眼鏡的梁家輝，以「四哥」謝贀造型出場，扮相極似，不少觀眾大叫：「好似呀！」之後他們將當年謝賢怒摑曾江，修哥勸阻時眼鏡亦被打甩的事件來開玩笑，曾江笑指扮謝賢的梁家輝應該冇氣唱歌，梁家輝「四哥」上身說：「最憎人challenge我，你咁鍾意唱，你揀歌吖！」修哥即叫曾江行開：「你顧住食滷味呀，行嚟呢邊啦！」之後4小生合唱《Seven Lonely Days》，梁家輝再說：「今晚好難得我哋可以4個小生同台，自上次打完交都未見過。」他再望住Joe Junior說：「你小心啲呀，你都係戴眼鏡㗎，因住飛咗去呀！」引得全場觀眾大笑，最後4小生再合唱《前程錦繡》。

林子祥壓軸嘉賓出場，更與修哥的孫女Sabrina合唱《每一個晚上》。由於超時關係，到了晚上11時半，大會要Cut歌，而一眾表演嘉賓再次走到台上合唱《友誼之光》，最後11時43分鐘結束演唱會。

修哥受訪時，他指喉嚨仍然痛，「如果冇事，個騷仲正！今晚唱足3個鐘，攰就唔攰，不過喉嚨攰啫！」提到修哥明年90歲，有否打算再破紀錄？修哥說：「唔知呀！」對於甄珍早前接受開腦手術，但仍到場欣賞修哥的演出，他說：「佢間中都返嚟香港，呢次咁啱返嚟咪嚟捧我場，佢身體而家唔錯。」

談及到梁家輝頂替「四哥」，修哥鬼馬地笑說：「嗰個係梁家輝嚟嘅咩？你點睇嘢㗎？梁家輝係我搵嘅，唔係，老四係我搵。其實好耐之前，家輝做阿B（鍾鎮濤）演唱會嘅表演嘉賓，佢好搞笑，我就已經諗定如果我開演唱會嘅話，我一定搵家輝嚟搞笑。」提到不少觀眾都指梁家輝的造型好似「四哥」，修哥說：「有人send咗幾張佢嘅相畀我睇，我第一時間就話『喂，send老四啲相畀我做咩呀？』，睇真啲，原來係家輝！」問到真「四哥」謝賢是否沒時間任嘉賓？修哥大賣關子，只以國語說：「不知道，不知道為了甚麼！」問他會否嬲四哥？修哥說：「唔知佢係咪嬲咗我，哈哈哈，唔會，點會嬲吖！大家多年老友，冇事嘅！」提到平時要撐拐杖的曾江，竟然在台上跳舞，修哥笑說：「可能佢食咗藥，食咗尿酸藥呀，你估食咩藥呀？」

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