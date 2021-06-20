今天是一年一度的父親節，不論身份是父親還是子女，多位藝人都趁這個特別的日子，在社交平台表達為人父親或做人仔女的心意，當中有「宇宙最強」甄子丹對外父的尊敬、有兩女之父錢嘉樂攬着女兒的溫馨，亦有餅印父子張智霖和囝囝魔童晒長腿以及呂麗君女兒寫長文向爸爸「大劉」劉鑾雄表達愛意。

今日一朝早不少藝人先後在IG貼與仔女的合照，包括Chilam張智霖，相中他和囝囝魔童排排坐在梳化上，大髀同樣坐着兩隻愛犬，不過重點是兩父子均有一雙又長又幼的長腿，相中魔童亦長大了不少，不過媽咪袁詠儀為免阿仔靚樣曝光，事後加了公仔圖案為他遮樣。至於其他爸爸包括錢嘉樂一家、胡杏兒一家以及鄭嘉穎一家都有貼全家福慶祝父親節，陳凱琳以英語留言：「每天當我看着丈夫與我們的孩子互動的方式時，我意識到他們有一個如此愛他們、如此努力地愛着他們，及無條件地愛着他們的父親是多麼幸運。」

甄子丹貼長文懷念外父

同樣地，今早亦有藝人貼出和爸爸的合照，其中甄子丹就寫長文向過世的外父表達敬意：「在這特別的日子裏，我必須獻給我的岳父，一位博學多才又風趣幽默，在聚餐上說笑話可以讓你捧腹大笑幾小時，慷慨真誠對待任何人，甚至一個陌生的人，是真正紳士的最佳榜樣。他無條件無私地把一生奉獻給家裏每個人，除了他自己。24小時守護着家，特別兩個外孫！去年他離開了我們，每天懷念着這位了不起的男人，從他身上我學到了很多生活上的點點滴滴。他的智慧將傳給我的孩子和他們的孩子。岳父父親節快樂。」

大劉女兒分享童年點滴

另一方面，呂麗君女兒劉秀盈亦貼出一張小時候和爸爸大劉的合照，以英語留言：「任何男人都可以成為父親，但成為父親需要特別的人，父親節快樂！」劉秀盈又在文中分享童年時和爸爸相處的窩心點滴。「像世界各地的許多爸爸一樣，我爸爸會去上班，晚上回來。他總是為我騰出時間，下班後和我一起度過。每天晚上他都會哄我睡覺。道了晚安後，他會坐在我的床邊，直到我睡着。當他等我入睡時，他會通過電話與人交談。為了引起他的注意，我躺在床上時會重複他所說的一切，直到我累了，聽着他的聲音入睡。當我睡着時聽到他的聲音很平靜。」

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