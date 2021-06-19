近年ViuTV的綜藝節目越做越強，當中王牌選秀節目《全民造星》由2018年開始至今更先後舉辦了三屆，首屆比賽出身的男子組合MIRROR及ERROR現已成為新一代男團，人氣爆燈。ViuTV前晚終於宣佈即將開拍《造星IV》，明天即接受報名，其中最令人關注的是今屆只招募女生，之後更會成立女團，打造成女版MIRROR及女版ERROR。而花姐之前已透露正籌備《造星IV》，想加入更多戲劇及綜藝元素，不似前三屆的重點放在唱及跳，另有指她一早已斟洽梁祖堯再次出任導師一職。

明日接受報名

ViuTV99台前晚播完《調教你MIRROR》後，首度播出《造星IV》的宣傳片，找來部份MIRROR成員做「生招牌」大賣廣告，必能成功吸引不少女生明日報名參加。宣傳片甫開始先由人氣王姜濤打頭陣，他謂：「《造星IV》要開啦！」接着隊長楊樂文（Lokman）高呼：「Yeah，今年係全女班呀！」隨後江𤒹生（Anson Kong）開聲笑笑口說：「好似話選女團。」而一向表現較為冷靜的陳卓賢（Ian）一臉興奮地表示：「Yeah，花姐（黃慧君）有排你忙喇！」壓軸出場的當然是身為《造星》系列監製兼MIRROR經理人的花姐，她一如以往在鏡頭前「寸爆」表示：「《全民造星IV》點都要開㗎啦，有本事就嚟報名！」氣勢十足。

等睇勾心鬥角

事實上，去年舉行的《造星III》成功打造全城熱話，迫使無綫要變陣救亡，三甲趙祥誠（Ben）、陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）近期亦工作不斷，不少觀眾及網民皆期待下一屆的出現。所以網民對《造星IV》終落實舉行皆感到十分興奮，掀起網上熱議，有人表示十分期待ViuTV的女團，亦指一早覺得應該要培育女藝人，又有人認為今次開宗明義搞女團，與ViuTV旗下較少女藝人有關。另外，有網民留言笑說：「勾心鬥角，正！」似乎「預視」到一班女參加賽者會有不少是非，更有網民搞笑地指女團名稱應為「HORROR」。