現年29歲的十優港姐麥明詩 （Louisa）擁有中產家庭背景，種種配套早已贏在起跑線，從小到大都是個優異生，小時候已稍有名氣，在香港中學畢業後到英國升學，畢業於英國劍橋大學法學士，其哥哥麥明山也大有來頭，現職醫生，一門兩傑，最感榮幸莫過於父母，令不少家長羨慕收成。麥明詩一直有孝道，享受一家四口家庭樂時候，不時將聚會畫面上傳到個人社交平台，家庭關係融合。

今日父親節輪到麥媽媽麥何小娟貼相撰長文分享教導子女良方，她撰寫了一篇主題為《父親節的啟事》，文中描述今天才明白到「百善以孝為先」的意思，父母為一對子女感到自豪地方並非他們的學業及社會地位，而是在家庭教育下，子女對身邊人和事的關愛，麥媽媽寫道：「每當我們身體稍有不適，無論他們有多麼忙碌，都會趕緊關顧我們的身體情況。又或每當他們知道我們在生活上有什麼需時，他們都會伸出援手。」並透露早前，祖父身體不適，兒子麥明山立即陪伴他往醫院看急診，及後也會慰問及探望，除了家人外，又欣賞子女，包括他們的朋友、傭人、小狗……他們都願意出錢出力，不吝嗇地照顧有需要的人和物。」

而最令雙親感動之一，是麥明詩知道父母很節儉，很少外出用膳，特意申請了附屬卡給父母，「希望我們辛勞一生、也得享受一下！」麥媽媽從生活體驗中，感受到原來有孝心的人，一般都擁有一種高情操的情商。對於周遭的人和物的遭遇，有着身同感受的體會，因而作出相應行動。麥媽媽分享身教，「家長若希望子女將來有孝心，首要做的就是培育他們的子女成為一個高情商的人。教導他們要關顧周遭的人，而不是所謂『執輸行頭慘過敗家』的這些教法。 」更重要是子女看到你們怎樣對待別人，包括父母、親人、朋友，亦都會潛移默化地被你們影響。並祝福大家父親節快樂，祝福你們的子女將來成為一些高情商、有情有義的下一代！

早年麥明詩雖然在娛樂圈發展起飛，最終還是選擇淡出幕前，投身法律界工作，沒有白廢多來父母的栽培及專業資格，偶意會在螢光幕出現，近日難得抽空出山拍劇。

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