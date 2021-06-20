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電影《盜墓迷城》男神班頓費沙驚變肥大叔 新片飾演600磅同志

45分鐘前
班頓費沙身形嚴重發福，頭髮稀疏，昔日的靚仔猛男形象蕩然無存。

憑1999年冒險電影《盜墓迷城》（The Mummy）系列打響名堂的班頓費沙（Brendan Fraser）現年52歲，曾經是肌肉男神的他前日在紐約 Tribeca Film Festival，出席新片《No Sudden Move》的首映禮時，被影到身形嚴重發福，頭髮稀疏，昔日的靚仔猛男形象蕩然無存。

久未露面的班頓費沙前日穿着黑色西裝現身首映，其面形和身形都比以前大了幾個碼。據悉，班頓費沙早前剛拍完由《黑天鵝》（Black Swan）導演達倫艾朗夫斯基（Darren Aronofsky）執導的新片《The Whale》，他在戲中飾演一名體重達600磅的中年男子Charlie，嘗試修補與17歲女兒的關係。Charlie為了同志戀人而拋妻棄女，其後更因愛人離世而暴飲暴食，故班頓費沙有可能是為了角色而變得肥腫難分。班頓費沙自2010年起開始減產，他在2018年曾向《GQ》雜誌透露，於2003年曾遭荷李活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association）前主席Philip Berk性騷擾，這亦是他在事業高峯期突然銷聲匿迹的原因之一。

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班頓費沙
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