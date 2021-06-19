阮民安前晚因涉幫襯無牌酒吧被捕，其實不少藝人都熱愛蒲夜店，過往更多位藝人在夜店中出事受傷，甚至被捕。

劉晨芝 女模爭執

劉晨芝去年6月在中環夜蒲，見到相識朋友，就過枱打招呼，其間鄰枱的外籍女子忽然起飛腳，連環踢三次踢爆她下巴，友人代叫救護車送往急症室，劉晨芝下巴結果縫了10針，有指與她爭執的女子是留港發展的模特兒。

金剛 捲槍擊案

2015年金剛與友人在台北夜場與人爭執群毆，其間對方有人持槍共開五槍，事後警方以涉嫌殺人未遂等罪名，將金剛在內12人移送法辦，其後除開槍者外，11人獲釋。金剛事後指他出𨋢就見到一片混亂，並協助調查了16小時。

曹格 腳踢側田

曹格與側田2009年到中環一間酒吧消遣，二人發生爭執並於門外動武，友人上前勸交後他們同乘一輛的士離開，但至金鐘時，曹格跳車起飛腳踢側田，兼揮路牌作勢襲擊。事後因側田不追究，曹格被判簽保1,000元及守行為一年。

楊明 襲保安員

近年高調撐警的楊明在2006年意圖進入位於中環一間酒吧消遣，但遭門外的外籍保安員阻止，雙方發生爭執，在準備離開時，揚明用腳踢保安員，最後被警方拘捕被控普通襲擊罪，遭法庭頒令自簽1,000元及守行為一年。