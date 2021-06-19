男子組合E-Kids成員阮民安（Tommy）前晚被捕，警方前晚11時許突擊搜查尖沙嘴一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕包括負責人在內的九名男女，Tommy涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被拘捕。他昨日向《蘋果》表示約凌晨5時已保釋返家，但因違限聚令收告票，他強調自己當晚只是借場做直播：「阿Sir話要交5,000蚊罰款，其實我真係冇違法。」

警方前晚至昨日凌晨在多區進行「犁庭掃穴」行動，掃蕩油尖旺、葵涌、深水埗等多區的無牌酒吧、桑拿、麻雀館、遊戲機中心等，其中一名被捕人士為41歲的組合E-Kids成員阮民安，他因涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」，被帶返尖沙嘴警署扣查，之後已獲准保釋。消息指，阮民安是在約晚上11時多，於尖沙嘴一單位內被捕。警方於酒吧內撿獲約217罐啤酒及39瓶烈酒，並拘捕九名人士，包括年齡介乎24至41歲的六男三女，他們分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。

直播與人碰杯

翻查Tommy的fb，在事發前即昨晚約9時半，他在fb直播講解移民資訊，背景疑似是酒吧房間，歷時約個半小時，其間亦有見到Tommy與人碰杯喝飲料。不過Tommy稱前晚於上址進行直播時屬工作，未有光顧及消費。昨日下午3時許，Tommy於社交網發文表示，他因違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）遭發告票。

《蘋果》昨日致電Tommy，他講述前晚事發經過：「我噚晚同一移民公司開fb live，朋友幫我哋借咗一間房，直播期間我哋都有碰杯，但我哋係冇畀錢，唔係幫襯，照我所知噚晚唔係做生意，房外嘅人都係嚟玩，算係私人地方。我由9點開live到11點半，做完見未食飯好肚餓，我哋叫咗外賣返嚟喺房度食，未夠五分鐘就有警員上嚟，最初以為查牌，之後就話我哋幫襯無牌酒吧，我都有即時同阿Sir講話我哋只係借場做直播，但最後全部人都要返差館落口供。」

「只係上去做嘢」

Tommy表示在尖沙嘴警署逗留到昨早5時才獲准保釋，他說：「阿Sir畀咗張599G告票我，話要21日內交5,000蚊罰款，我再以500蚊自行簽保就可以離開，我要下月15日再返警署報到。其實我真係冇違法，無啦啦唔明點解要我交5,000蚊罰款，我今日會問吓律師朋友，睇吓可唔可以唔交罰款。𠵱家搵食艱難，我個消夜叫咗未食就要5,000蚊。」Tommy昨日再在社交網爆粗發文指：「全世界都知我噚晚開咗個facebook live，我只係上去做嘢，冇光顧，冇消費，嗰支酒就係我live入面嘅配套，間嘢有冇牌，關我X事！」警方指市民於無領取牌照的地方飲酒亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。

有「樂壇小強」之稱的Tommy入行多年，其實過往他亦愛流連夜店，2015年除夕在中環夜店曾傳出與鄭嘉穎發生爭執。當晚鄭嘉穎被傳媒拍到與一長髮巨胸女連咀三次，Tommy隨後帶同多名女伴進場，起初與鄭嘉穎有講有笑，有指更主動介紹女仔給鄭嘉穎認識，惟其後有傳雙方竟發生口角，Tommy一度當眾爆粗及跟嘉穎有碰撞，但翌日兩人向傳媒否認有嘈交。