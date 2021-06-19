做爸爸，幾時都要撐住頭家！現年38歲，有「亞視霆鋒」之稱、曾主持兒童節目的「樂哥哥」伍偉樂，在2015年與圈外女友阿Mi結婚組織家庭，育有6歲長子、4歲次子及一對2歲半的龍鳳胎。阿樂18歲加入亞視，做到2016年亞視「熄機」，惟幕前演出機會大減，近年放下身段做過幾份工，在太太和家人支持下，去年轉行揸巴士，腳踏實地工作養起一家六口。

今個父親節，阿樂事先表明沒有任何慶祝活動，因為除大哥星霖之外，其餘3位小朋友還未知道甚麼是父親節，他苦笑說：「好似咁多年都未試過慶祝。」在約定的公園訪問前，阿樂清晨4點幾已經開工，踩足10粒鐘，其駕駛的13M終於在牛頭角巴士總站埋站。一身樸實打扮，車長制服有點殘舊，還拿着一個卡通公仔的愛心盒飯，眼前的阿樂已洗盡鉛華，完全放低藝人包袱。「今個月剛啱入職一周年，我而家好健康呀，返到屋企好早瞓，唔夠精神一來危險，二來對乘客同屋企人都要負責任，8點幾、9點就落床同小朋友一齊瞓覺。」

龍鳳胎最錫「小情人」

阿樂帶住疲憊身軀轉乘另一架巴士返藍田寓所，上樓沖個身，換上粉紅look展現手腳紋身，好醒神。一家六口去到公園，小朋友有機會「放電」即變甩繩馬騮東奔西跑，惟獨孻女星鈅十足「小甜心」撲向Daddy懷抱，被錫一啖即作狀掩面，超級可愛，樂仔坦言偏心孻女：「嗰時知道係龍鳳胎，好想最尾一胎係女。我老婆同阿媽都知，抱住阿囡好似抱女朋友咁，唔知點講啦，總之好sweet，會細細聲同佢講嘢『乖啦，陣間爸爸帶你去街街好冇？』，老婆會話我『扮咩嗲』，哈哈。」

一屋四個小朋友，家嘈屋閉是常事。阿樂讚大仔最懂事：「大仔係巴士迷，我都話佢記法拉利好過啦！但佢畀我感覺好生性，好識為人着想，有時返工好攰，唔多唔少帶啲情緒返屋企，有時真係好煩，發咗脾氣，佢都會明白。佢仲可以玩到冇聲，唔嘈住我瞓覺，有時會幫埋我揼骨。」

怕太太辛苦 請纓做結紮手術

阿樂跟太太拍拖半年便結婚，老婆好生養，4年抱4，他自爆曾被大陸睇相佬批「想有幾個有幾個」，他笑說：「其實我同太太都唔係好鍾意小朋友，但生咗就梗係好錫啦。第一個係plan嘅，我係獨仔，由細到大好羨慕人哋有兄弟，點知生完第二個，上天又畀禮物我，仲話係twice....對唔住我英文唔好，原來係twins，仲要係異卵，即係龍鳳胎。」會否再生？阿樂爽快地說：「我紮咗啦！」在場男士無不目定口呆，咁偉大？樂仔輕鬆回應：「聽講女士生完做埋（結紮）就簡單啲，但我老婆都生咗咁多個，你冇理由唔為佢做少少嘢吖，係咪先？！佢入過醫院咁多次，咁我做過啲咩呀？淨係擺啲嘢入去呀，唔可以咁，所以我做結紮手術。」

阿樂的工作雖然辛苦，但他卻將功勞歸功於太太，訪問期間阿Mi只顧看住小朋友，默默在背後支持老公。「老婆係好鍾意瞓覺嘅人，但而家對佢嚟講，瞓覺係好奢侈，兩個細試過出牙仔唔舒服，12點幾咿咿呀呀到3點，老婆就陪佢哋到3點。佢知我揸巴士精神好重要，我叩門問使唔使幫手，佢都會話『你瞓啦』，我老婆真係一個好偉大嘅女人。」所以阿樂每月出糧，人工都會「上繳」，他說：「7號出糧，準時9號冇晒錢，畀兩個工人、老婆，畀啲阿媽，但阿媽都好體諒，唔使畀好多，我話你識諗就好啦（偷笑）。大仔學好多嘢，棒球、游水、鋼琴、跆拳、英文，但返到屋企見阿仔講一堆英文我聽，老婆就話幾千蚊抵畀啦，開心嘅。自己兩、三千蚊都未必使到，唔捨得使呀，反而同細路去歡樂天地，買300蚊代幣，最重要使得開心！以前鍾意去機舖打機，依家真係放工就返屋企，好鍾意對住小朋友。」

拒攞綜援 心思思想做幕前

據聞生4個小朋友，攞綜援高達2萬多元，阿樂即說：「聽講有埋父母，3萬幾蚊添！我依家份工做到隻狗咁，就嚟死，都冇綜緩咁高，但點解要攞呢？老婆講得啱，話腳踏實地去做人，搵份工囉，辛苦咪辛苦，就係咁簡單！」而阿樂亦感激家人的幫忙解決住屋問題，減輕很多經濟負擔。

不過，娛樂圈確實有一股難以抵抗的魔力，阿樂爆做藝人時，高峯期試過每月搵5、6萬元，自覺頭上有光環：「被人叫『騷王』，直情當咗自己係霆鋒，哈哈！但當然唔係啦！」現在仍心思思想回頭，但知道現實艱難，「坦白講，揸巴士唔會揸一世。但始終返娛樂圈都難，TVB唔會要你，離開亞視時有問過一個TVB藝員部職員，傾嘅過程係對方一路幫樂小姐嗌pizza……啱嘅，我輩份未夠，人哋點會同你傾，入唔到亦無謂強求。ViuTV就更加唔要啦，姜濤咁勁！」阿樂自言心中仍想有好多計劃，但疫情下未能做到。口才了得，曾接過好多婚禮司儀工作，小朋友又拍過廣告，兜兜轉轉，阿樂似乎仍離不開這個圈子。

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