父親節快樂，現年57歲呂方、44歲Patrick Sir、40歲陸政渡（余香凝老公）和36歲向佐，過去一年內先後初為人父，今年首度跟心肝寶貝慶祝父親節，各位新手爸爸分別在社交網貼相分享感受，溫馨滿瀉。

去年5月，呂方與細他16年、經營網購平台的商人伍惠寶結婚，同年8月8日誕下女兒，現囡囡快滿1歲，兩父女都是單眼皮餅印一樣，呂方留言：「祝大家父親節快樂！寶貝兒，等著你叫我一聲爸爸！」

向佐跟台灣太太郭碧婷的女兒「小奶皇」向芷於去年10月出世，向佐一直將囡囡樣貌保密，今日他貼父女合照慶祝，同樣用眼鏡圖案遮去囡囡雙眼，留言：「非常特別的一次父親節，感謝爸爸媽媽，老婆和女兒，盡在不言中⋯⋯特別期待重聚，我愛你龍五先生，爸爸愛你Cora，祝天下父親， 父親節快樂。」向佐並貼了父親向華強（龍五）與孫女合照，向父親表達愛意。

關宛珊和老公林溥來（Patrick Sir）於4月誕下兒子「洋葱頭」林若嘉（Preemo），首度慶祝父親節的Patrick Sir貼了多張相片，感恩上天送了一份完美的禮物給他們，「睇住洋蔥頭好似氣球咁一日一日脹大，成功感好大，責任感更大。覺得老婆好偉大，真係要錫佢多啲。Preemo每次發出新嘅聲音，都令我哋好興奮⋯⋯除咗喊聲。成日提自己，唔好忽略Don Don。一家四口去咗幾次街，每次都好開心，好有family嘅感覺。每次收到老婆send嚟嘅BB相或片，都好似傻佬咁自己對住個電話笑。每日好早起身返工，放工返屋企再開工。日日超攰唔夠瞓，但係內心又勁開心。各位爸爸，我哋要默默地(你係爸爸你明嘅)加油，幾辛苦都要撐落去，面帶笑容地成為老婆嘅最大支援，子女嘅最佳榜樣。」

去年11月，余香凝嫁給圈外老公陸政渡，今年5月13日囡囡Clare 出世，余香凝在社交網貼全家福，為老公慶祝父親節：「Happy Father’s Day. 由無從入手變成換片達人，以後poo poo 都要叫爸爸嚕！」

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