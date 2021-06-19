韓國OCN王牌劇集《Voice》今年推出第四季，女主角李荷娜繼續留低外，亦加入宋承憲飾演韓裔美籍警察趙勝浩。劇集前晚在tvN開播，有不少血腥暴力場面，但全國平均收視高開3.155%，最高瞬間更有4%。《Voice 4》講述殺人組織Circus Man操縱少年，並殘忍殺害整個家庭，李荷娜於劇中一人分飾兩角，她飾演112舉報中心主任姜權珠，接連收到Circus Man成員的電郵，指二人都是聽力超群的「連體嬰」，不過姜權珠用聽力救人，她就用聽力殺人。

貫徹血腥風格

Circus Man每25日就殘忍地殺人，當中宋承憲的妹妹目睹Circus Man的殺人現場而陷入危機，宋承憲因而跟姜權珠合作，可惜最後只找到妹妹的屍體。首集的結尾公開其中一名Circus Man成員的樣貌，殺人魔竟然跟姜權珠長得一模一樣！而昨晚播出第二集，公開的劇照中見到宋承憲用槍指向李荷娜，似乎認定李荷娜就是Circus Man的成員。《Voice 4》貫徹系列的血腥風格，首集即有斬手、殘暴殺害一家人的場面，又有在長者的臉上抹屎，引起觀眾熱議，留言「嚇死了」、「怎麼這麼可怕」、「好嚇人但是好看」，有劇迷大讚宋承憲捨棄以往型仔斯文的形象，指「宋承憲比想像的還不錯，像真的警察一樣。」

《Penthouse 3》冇邏輯

此外，李智雅、金素妍等主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季，前晚播出的第三集，劇情被指雜亂無章兼缺乏邏輯，上中下部的收視分別跌至14.4%、16.3%及17.5%，創劇集新低。劇情講到李智雅得知嚴基俊過往殺了溫朱莞的家人及朴恩碩，李智雅的親生骨肉還在世上，而Hera Palace的水池內藏有屍體。