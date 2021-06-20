荷李活賣座動作電影《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）將於周五在美國開畫，比香港足足遲了一個月，男主角雲迪素（Vin Diesel）大前晚率領眾演員，包括查理絲泰朗（Charlize Theron）、Tyrese Gibson、Ludacris、佐丹娜布絲達（Jordana Brewster）、姜成鎬和台灣導演林詣彬等出席在洛杉磯舉行的首映禮，已故拍檔保羅獲加（Paul Walker）的22歲女兒Meadow Walker也有到場，成為當晚一大亮點，事關雲迪素早前受訪時更表示不排除Meadow加入《狂》片的可能性，引發影迷熱烈討論。

繼承精神

近日傳出Meadow將繼承亡父演出《狂野時速》系列的消息，雲迪素早前受訪時被問到Meadow會否出現在接下來的電影時，竟然大賣關子，停頓多次才小心翼翼地回答：「我現在不能透露《狂野時速10》的事情，但我不排除任何可能。」導演林詣彬在首映禮上表示希望保羅所飾演的角色，能夠活在電影中，令人不禁懷疑Meadow將繼承保羅的精神。

情同父女

此外，雲迪素出發前往會場前，在Ig貼上與保羅的合照，指保羅的精神一直同在。保羅在《狂野時速》系列中是雲迪素的好兄弟，雲迪素私底下與Meadow亦情同父女。Meadow日前在Ig貼出一張攬着雲迪素的照片，留言指他是家人。《F9狂野時速》原定於去年4月全球開畫，但卻因COVID-19疫情影響而多次延期，香港比北美早一個月開畫，全球暫時勁收2.7億美元（約21億港元）。