「陀地歌姬」Serrini在九展舉行一連三場演唱會，昨晚林欣彤、藍奕邦、王賢誌、何雁詩及賴慰玲等人捧場。一曲《日沒前》打開序幕，VVIP一如以往上台向Serrini「朝聖」。唱《I’d like a drink》時，她彎腰脫下高跟鞋，之後躺在月亮形狀的道具椅上，有歌迷忍不住高聲讚嘆「你好大波呀」。

向來有趣的她一邊唱《天雷》一邊站在「M巾」形狀的吊台，在半空向觀眾席灑紅色紙碎，有歌迷湧上小台前，把手遞向Serrini，她即親吻一下，但有男歌迷在她眼前跳舞，她說：「可以畀我摑一巴！」隨即起手輕力掌摑男歌迷的臉。她自辯姣也可以很正面，笑稱自己壞過「凱婷」，手上戴兩隻戒指。

Serrini捉歌迷買黃牛

Serrini更在Encore環節，把現場燈調亮，Serrini刻意讀出黃牛飛的座位，欲找出買炒飛的觀眾。而她的好友林家謙一直在台下欣賞，見全場起哄，林家謙臨時被邀請上台，Serrini介紹家謙：「佢係路人！」臨唱歌升降台升起，圖阻止林家謙離開，林家謙笑言：「畀錢先，我未喺九展做過嘉賓，第一次收好貴。唉！真係未試過，磅水呀！我哋唔好再見。」之後二人合唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》。

而表演嘉賓MIRROR成員Anson Lo出場，更令全場high爆，二人均稱在叱咤頒獎禮首次見面，互讚之餘，Anson Lo更識做地說：「綵排時佢冇化妝更靚。」他們在台上跳貼身舞，但點到即止並沒太親近，Serrini姣功盡出，叫對方即場再教自己跳舞，自言心跳加速，「花姐話今次係佢咁近距離同女Artist嘅螢幕處男辣身舞，排舞嗰陣好似重獲青春」，其後Anson Lo扶着她上樓梯，她開心笑謂二人像結婚，興奮得險跌倒。

完騷訪問她仍然回味，Serrini笑言：「佢（Anson Lo）好似歐洲古堡出嚟嘅吸血鬼，將我個心俘虜，吸乾我啲元氣。」不過跳舞時沒趁機抽水有保持社交距離，而且很尷尬，見靚仔好害羞又會潮熱。講到她大膽錫歌迷又出掌摑，她指該兩名歌迷是老友。另外，被問會否挑戰在紅館開騷，她反而想在維港中心的躉船上開「巨躉」音樂會。

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