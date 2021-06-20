厲害了！商經局早前以迅雷不及掩耳的速度忽然修例，將《港區國安法》列入電影審查指引，同日即有短片被禁，就連立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國都話事前毫不知情。電影係一個時代嘅寫照，亦係極為重要嘅政治宣傳工具，商經局這一招不諮詢，不洽談，不商討，真係不得了！撇開所謂嘅創作自由唔講，可算係為保衛國家安危立下奇功。

對於電檢修例，影帝黃秋生話：「回應都怕犯國安法！」筆者深表認同，這個系列本叫「香港獨立短片選」，現將之改為「香港非主流短片選」，以避「獨立」之嫌。

今個星期果燃台為大家揀選咗兩齣獨立製作嘅本土非主流短片，分別係張天耀嘅 《新浪漫－WiFi》同朱家誠嘅《尋人啟事》。

《新浪漫－WiFi》（12分鐘）

監製：伍嘉良

導演：張天耀

深夜裏，寧靜嘅太子小街，傳來幾聲槍響。

「有人射緊我呀！」

「過嚟啦，快啲啦！仲企喺度！」

唔好誤會，打緊手機啫，假如有一日，你屋企斷網，手機數據又唔夠用，你會做乜？

今日阿「Gay」（梁進龍飾演）同「消失豐乳中」（管鋈飾演）屋企齊齊斷網，不約而同嚟到同⼀間⾃助洗衣店借WiFi、玩同⼀個手機遊戲。WiFi先到先霸，梗係第一時間收埋個password一人尊享最爽啦，但係遇上同路人時，你又分唔分享？

兩個毒男，一次絕不華麗嘅邂逅，喺洗衣店譜出咗今時今日嘅少年新浪漫。

《尋人啟事》（16分鐘）

監製：伍奇偉

導演：朱家誠

活於大時代當中，有人失落，有人失蹤，呢間「銘記」小食店有個告示板，老闆Jason（盧鎮業飾演）同阿樺（陳曾寧飾演），會幫你張貼尋人啟事。

啟事一，失蹤者叫阿妹（易健兒飾演），係街坊芬姨個女，阿妹被爸爸鬧咗幾句，離家出走天光都未返。

後來阿樺喺公園搵到阿妹，阿妹向阿樺傾訴，學校入面嘅某老師，以防止學生犯法為由，好仔細好慢咁「搜查」咗佢嘅身體，阿爸話佢抵死，唔犯規就唔會俾人搞。阿妹傾訴咗，阿樺聆聽咗，事件似乎就此平息，然而係咪就代表問題解已經解決咗呢？

啟事二， 失蹤者叫岳少君，囝囝阿傑（古俊軒飾演）移民在即，好想搵返失蹤嘅爸爸。

傑仔：「我同媽咪下星期就去加拿大喇，搵唔到就以後都搵唔到㗎喇。」

Jason：「有時搵唔到一個人，唔代表佢唔幸福㗎。」

喺嗰一個多事之秋，人人都被捲入時代洪流，有人失落，有人失蹤；有啲人搵得返，但已經身陷囹圄；有啲人搵返嘅時候，已經不在人世。每個失蹤嘅人，總有佢失蹤嘅原因，岳少君失蹤嘅原因，係媽媽（岑君宜飾演）唔能講畀傑仔聽嘅一個秘密。

傑仔媽媽：「喺香港生活太困難喇，喺咁嘅環境之下成長，傑仔大個咗會同佢爸爸一樣。」

活喺大時代當中，無論選擇去或留，都總有一個理由，作為一個擁抱自由主義嘅人，我相信人人都應該有選擇嘅權利。離開嘅人，希望你銘記呢個你曾經生活過嘅城市。留低嘅人，希望我哋能夠堅持，我相信只要堅持，香港電影總能夠喺狹縫中，搵到一片生存嘅天地。

「香港非主流短片選」推介，《新浪漫－WiFi》、《尋人啟事》，兩齣精彩短片果燃台現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。

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