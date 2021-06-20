90後的陳健朗首次執導電影《手捲煙》，戲中幾乎清一色是男角，林家棟演華籍英兵、尼泊爾青年Bipin演文尼，還有白只、袁富華、太保等，男人的世界在鬥「戲」。而電影中亦滲透不少港產片特色，黑社會的故事、不同國籍的人物、97年前的時代背景等。林家棟在圈中多年，即使在幕前、幕後位置，他認為香港電影仍未死，反而讓同行反思的是「如何令觀眾入場」。看着近年新生代的電影人冒起，家棟認為作為電影人視野要廣闊，更說︰「電影係跟住時代走，而電影就係時代嘅紀錄。」

林家棟演的華籍英兵關超，在戲中一句對白︰「唔講一，唔講三，講『義』；唔講風，唔講雨，講『雷』。」義氣與雷氣，戲內戲外林家棟都呈現出來。

關注被遺忘一群

林家棟和導演陳健朗日前接受《蘋果》訪問，談到當日監製劉國昌拿住《手捲煙》的劇本給家棟看時，他二話不說不收片酬義演，家棟說︰「個劇本最吸引我就係講一班被遺忘嘅人，喺香港呢個國際都會，仲有一班被遺忘嘅人？」雖然家棟身邊沒有華籍英兵或南亞裔的朋友，但他一直有關注他們的處境和歧視問題，「十幾年前我搵過一位導演傾偈，我有位同學住喺官涌，以前我哋成日去佢舖頭打躉，見到附近有好多南亞人，點解夜晚佢哋會流連喺嗰度？係咩問題呢？呢件事一直喺我心中，好想寫個故仔，當睇到《手捲煙》我即刻有晒畫面。」對導演陳健朗來說，不單止林家棟有「雷」氣，劇組的所有人一樣咁「雷」，他說︰「我哋係新人，佢哋喺圈中浸淫咗咁耐，對我嚟講一定有得着。」

戲中林家棟與兩位南亞裔演員文尼、文素兩兄弟有不少對手戲，大家初見面時家棟突然用粗口鬧文尼，讓他記住這種感受，家棟說︰「我同佢講，你要記住呢個感覺，你個角色就係咁。我睇劇本時，就係安排呢種歧視，令後面劇情先至融洽。我哋原本你有你世界，我有我宇宙，但竟然有個咁純嘅人出現，身處於污染世界，我衰就算，但你唔好喇！呢個唔單止係『義』咁簡單，係關愛。」

親身體會

導演陳健朗經常說《手捲煙》呈現了「男人的浪漫」，而家棟認為男人之間不用多講，只要在心中。談起1997年前後那個年代，家棟說︰「嗰段時間我全程喺TVB，一年拍100集嘢，冇乜休息過。1995年到2000年我不斷拍拍拍，連我自己都覺得有啲脫節。」回想那段狂拍的日子，還有一件事令家棟留下深刻印象，他說︰「第一場戲講嘅第一句對白︰『都係搵錢實際啲』。點解我咁深刻，記得1997年前騎住1998年，因為好多人都係財迷心竅。有次我拍緊嘢，見攝影師cut咗機就即刻睇股票機，唔止佢一個係咁，係整個氣氛，點解咁樣？點解有呢句對白？因為係我親身體驗，個個好似好容易賺錢，但搵錢就忘卻另一啲嘢。」

戲中一幕長達7分鐘一鏡過的打鬥戲，問家棟拍得感辛苦嗎？家棟笑謂︰「不如你講白啲，問我應唔應付到？哈哈！呢個時候轉做動作演員係一大挑戰，有挑戰係好事。受傷？就梗㗎啦，不過呢7分鐘好enjoy，人生中起碼試過一take過咁去做；做反派就多，打就唔算多，今次打咗我幾年quota。基本上武指先模擬一次，排晒畀我哋睇。今次設計令我好深刻，有水、有火、有電好豐富，嗰場戲比喻拯救文尼係夠力量，有邊個仲會為你赴湯蹈火呀！」家棟還笑指導演陳健朗總不愛嗌cut，在旁的陳健朗笑謂︰「家棟哥呢場戲整到眼，我好擔心，但係淨返一日，佢去完醫院洗完眼，就返嚟繼續拍。」對家棟的敬業，十分敬佩。

香港電影未死

演員出身的林家棟，從影以來演出的影視作品超過百多部，2010年他首次為郭子健執導的電影《打擂台》擔任監製，該片成為當年金像獎的最佳電影。向來喜與新一代合作的家棟，對近年冒起的90後幕後人，他有何看法？家棟說︰「時代在變，但每一日都要向前行。電影係跟住時代走，而電影就係時代紀錄。如果你要做一個電影人，睇嘢要闊啲，一定要言之有物，因為你要做一個時代紀錄。」對於新一代的新思維，他寄語說︰「呢幾年我同新導演合作唔少，明白佢哋向前衝嘅心態，但向前衝唔好貪心，一條龍骨講咁多嘢，小心生骨刺，講一樣嘢就夠啦。」談到可感到另一股電影新浪潮湧現？家棟坦言︰「呢段時間（指疫情）有好有唔好，好就係有好多新導演出現，唔好就係呢幾年嘅票房。而家嘅市道，點解觀眾睇動畫片、外國片，但少留意本地電影呢？觀眾谷極都谷唔起，點樣令佢哋入場，係我哋值得思考嘅地方。」

近年坊間經常談論「香港電影已死」，還未提問完家棟已指住旁邊的陳健朗說︰「成個喺度點死呢？好難喎！有人做，就唔會死啦！」家棟認為只要有人在，只要有人入行，就會有新東西出現。他又謂︰「我始終覺得唔同狀態下都會諗到嘢，唔可以一本通書睇到老。公平啲講，我哋點樣對觀眾先，又係呢啲題材？大家公平啲，撫心自問，如果你係觀眾你會點呢？起碼唔可以話香港電影已死。慶幸疫情下，仲有啲公司願意投資500至800萬，政府又大力鼓勵畀佢哋去試，諗多啲新嘢去吸引返觀眾，呢個先至係最重要，從而建立對香港電影信心，呢個先最實在。」

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