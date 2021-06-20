現年49歲的江美儀前晚為主持的清談節目錄影，請來好友單立文（豹哥）和滕麗名接受「大逼供」。不過，江美儀突然被豹哥反客為主，追問她2016年與吳君如胞弟吳君祥結束10年婚姻的情況，令平日性格硬朗的江美儀情緒崩潰，痛哭落淚。

「人生係咪應該繼續」

豹哥在錄影中途突然皺着眉頭，捉着好友江美儀眼濕濕地問：「同之前伴侶分開時有冇受到好大刺激？我哋真係好關心你，但又唔敢去騷擾你，驚會觸動你好多情緒，但又驚你頂唔順，我覺得你自己承受好多嘢。我覺得你點解咁儍，孭起咁多嘢呢？同我哋講吖嘛！又唔係唔熟！」身旁的林盛斌（阿Bob）和滕麗名都輕拍江美儀膊頭安慰。

受到豹哥的關懷，江美儀不禁落淚開腔：「我冇嘢㗎喇𠵱家，我都唔知可以同邊個講吖嘛。有時兩個人相處，去到要離婚，未必係一件事發生咗，可能係一路積累，積累到覺得，我嘅人生係咪應該繼續落去。兩個人傾完之後覺得，可能分開仲好啲，所以最後就分開。呢件事其實發生咗好耐。」江美儀自言連經理人都覺得她不懂釋放情緒：「佢話我唔識release，樣樣嘢自己去吞晒，唔好見我咁tough，我都有人蝦，其實表面好似好開心，但我唔係真係咁開心。」並指疫情期間因工作量減少，一度胡思亂想，幸最近工作量回升，並哭着多謝豹哥關心。

力證自己過得很好

豹哥在節目後表示做朋友要互相扶持，否認刻意「攻陷」江美儀觸動情緒，他認真地說：「我對燈火發誓，我單立文之前冇諗過呢啲嘢。」江美儀笑說：「我知佢冇，因為佢冇咁好戲！」在旁的滕麗名立即說：「係呀，佢個腦冇轉得咁快。」令全場大笑，緩和氣氛。而經好友開解後，江美儀昨日在社交網分享做完運動的近照，並留言：「運動會製造安多酚，我𠵱家好開心！」她又趁昨日父親節，分享兒時與雙親的合照，向江爸爸表示謝意，力證已放下舊日與吳君祥的戀情。

江美儀與吳君祥在拍拖時多次傳出婚訊，惟2018年吳君如在社交網分享一家人為她慶祝生日的大合照，卻不見江美儀的身影。事後，江美儀直認與吳君祥已分開兩年，並且爆出二人早於2006年在西雅圖註冊結婚，一向疼錫江美儀的吳君祥父親夏春秋（冬叔）亦指對兩人分開感到愕然。